David chytil skoro dvoumetrového sumce. "Čekal jsem na to spoustu let"

Pan David Kruml rybaří už dlouho, na takový úlovek, jaký se mu povedl před pár dny, ale ještě štěstí neměl. V otrokovickém Štěrkovišti chytil sumce, který měl bez mála dva metry. A štěstí měla i majestátní ryba. Poté, co se jí rybář pokochal, ji vypustil zpět do vody.

Obřího sumce pan David chytil ve čtvrtek v otrokovickém "Štěrkáči". Ryba měla takové rozměry, že bez pomoci své manželky by ji nejspíš z vody ani nedokázal vytáhnout. Měřila 188 centrimetrů a pochlubit se mohla váhou okolo 60 kilogramů. Takovým úlovkem se nemůže pyšnit kdekdo.

"Pro mě je to nepopsatelný pocit. Čekal jsem na takovou rybu spoustu let," svěřil se redakci TN.cz. Ještě nikdy v životě se mu takhle velký úlovek nepodařil. "Ani vzdáleně takhle velký," upřesnil.

Na ryby si pan David zajde rád. "Tak dvakrát, třikrát do týdně si na ryby zajdu. Takové ryby v Otrokovicích v bývalém Štěrkovišti jsou, to se tak všeobecně ví," říká a dodává, že se ale nestává příliš často, že by někdo chytil takového "macka".

Přesto si nemyslí, že by mu ostatní rybáři záviděli. "Každý slušný rybář to ostatním přeje, takže byly jenom gratulace," prozradil.

A nakonec to dobře dopadlo i pro sumce. "Změřil jsem ho, udělal jsem nějaké fotky a pak jsem ho pustil zpět do vody, kam patří. Dřív se to běžně zabíjelo, dneska ty ryby většina rybářů pustí. I já většinu pouštím, ale někdy si nějakou rybu nechám," dodal pan David.