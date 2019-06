David Rath se chystá do vězení! Prozradil, co si s sebou zabalí

K sedmi letům odsouzený David Rath je prý připraven vést svůj spor až do Štrasburku. Televizi Nova ve čtvrtek poskytl exkluzivní rozhovor. Mimo jiné prohlásil, že uložený trest vnímá hůř jeho rodina než on sám.

Davidu Rathovi změnila život krabice od vína. Už je to sedm let. Policisté ho v květnu roku 2012 zadrželi ještě jako poslance. U sebe měl sedm milionů korun. Při domovní prohlídce pak policie našla dalších asi devět milionů. Tehdy Rath řekl, že jsou to otcovy úspory.



Poprvé v historii přivezla policejní eskorta poslance do Sněmovny. Ta pak vydala Ratha v červnu 2012 k trestnímu stíhání.



Rath strávil ve vazbě osmnáct měsíců. Pobyt mu prý zpříjemňovaly dopisy od fanynek, kterých podle něj přicházelo až patnáct denně. Pak vazební důvody pominuly a on se ocitl v listopadu 2013 na svobodě.



V červenci 2018 se pokusil o návrat do politiky. Bývalý poslanec, exministr zdravotnictví a někdejší středočeský hejtman kandidoval do Senátu za Litoměřice, kde byl ve vazbě. “Parketa zdravotnictví je pro mě stále velice důležitá,“ prohlásil tehdy Rath.



Po neúspěchu letos usiloval i o místo v Evropském parlamentu. Opět neúspěšně. Ve středu byl pravomocně odsouzený k sedmi letům a zaplacení deseti milionů korun.

Do kdy má miliony splatit, zatím netuší. Teď prý nemá ani jeden. Spoluvlastní ale třeba chalupu na Českolipsku nebo nemovitost v Mariánských Lázních. Jeho majetek byl odhadován na desítky milionů korun. Velkou část údajně přepsal na manželku.



David Rath má dva syny s manželkou Evou a milenkou Renatou. Obě ženy žijí v Hostivici u Prahy, kde má Rath také ordinaci.



Den po vynesení pravomocného rozsudku, který Davida Ratha odsuzuje k sedmi letům vězení, byl podle něj den jako každý jiný, strávil ho proto ve své ordinaci v Hostivici.



“Od rána pracuju, musel jsem něco zařídit hned ráno, měl jsem nějaká obchodní jednání a pak jsem byl tady v ordinaci. Připravujeme se, aby dopad na chod ordinace byl minimální,“ řekl Rath.



I když vnímá rozsudek jako selhání celého státního aparátu, už se připravuje na pobyt ve vězení. Léta soudních tahanic se prý naučil zvládat. “Pro mě se to stalo trošku hobby. Víte, já mám takovou filosofii, co nemůžete zrušit, to si musíte zamilovat, čili já jsem si to v podstatě zamiloval,“ přiblížil.



A s touhle filosofií chce nastoupit i do věznice. Podle svých slov se vlastně těší. Zabalí si s sebou i knihy. “Jedna z věcí, která se tam vlastně dělá, je četba, takže já už jsem si připravil Osudy dobrého vojáka Švejka,“ prozradil.



Soudy se teď zabývají ještě druhou větví Rathovy korupční kauzy, hlavní líčení začalo v lednu a naplánované je do října.



Ve stejné kauze jako David Rath byli odsouzeni i bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová rozená Pancová a její manžel, bývalý poslanec Petr Kott. Podle obžaloby to měla být právě tato dvojice, která vymyslela podvod s eurodotacemi pro buštěhradský zámek. Teď je čeká odloučení na šest let.



Právě z domu Kotta a Pancové odcházel v roce 2012 David Rath s krabicí, v níž policisté našli sedm milionů. Na oba partnery byla uvalena vazba. Pancovou čekalo šestnáct a Kotta osmnáct měsíců za mřížemi.



Po osmnácti měsících ve vazbě se oba v listopadu 2013 opět shledali. “Vím, jaké věci má rád a co ne, udělám krůtí kostičky na grilu a k tomu americký brambor,“ popsala tehdy Kottová.



Média se o zasnoubení Kottových dozvěděla u krajského soudu v Praze, kde pokračovalo hlavní líčení v korupční kauze, v níž byli jedněmi z hlavních figur. To bylo v prosinci 2013.



Na půdě Břevnovského kláštera v Praze bily svatební zvony. Svatba se odehrála v červenci 2014. Na líbánky se tehdy Kottovi vydali do Jižních Čech.



Ve středu 26. června 2019 dostali u soudu šestileté tresty a také musí každý zaplatit patnáct milionů. Pokud ne, odsedí si o tři roky víc. I ve chvíli vynášení rozsudku dali přednost kolům. Manžele Kottovi štáb TV Nova ve středu zastihl, když se vraceli z výletu na kolech a odmítli se s reportéry bavit.