Rath si prý stěžoval na podmínky ve vězení, ještě si tím pohoršil!

David Rath, který nastoupil do teplické věznice v říjnu loňského roku, toužil po větší volnosti. To se mu nejspíš nevyplatilo. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová za ním totiž měla poslat kontrolu. Při ní Rath přišel prý o matraci na spaní, kterou používal ze zdravotních důvodů.

Vrchní státní zastupitelství v Praze věznici navštívilo už v listopadu loňského roku. "Mohu potvrdit, že u mého klienta proběhla ve věznici kontrola dvou státních zástupkyň, iniciovaná doktorkou Bradáčovou," řekl webu Česká justice Rathův advokát Adam Černý.

Státním zástupkyním se poté nelíbily podmínky, za kterých Rath vykonává svůj trest v teplické věznici. Oproti jiným vězňům měl nosit džíny a spát na jiné matraci. "Zdravotní matraci měl přitom doktor Rath na výslovné doporučení od lékaře specialisty," vysvětlil webu Černý.

Vedení teplické věznice se mělo také dopustit možného trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a maření výkonu úředního rozhodnutí za to, že mu matraci povolilo. Kontrolu České justici potvrdil i ředitel věznice Petr Blažek, další informace však sdělovat nechtěl. On sám prý ještě žádné závěry z kontroly neobdržel.

Bývalý hejtman David Rath nastoupil do vězení v Teplicích na začátku října loňského roku. Odpykat si má sedm let za korupci. Pražský vrchní soud mu také uložil zaplacení deseti milionů korun. Rath od začátku případu, který trval přes sedm let, tvrdí, že je nevinný.

Připomeňte si reportáž o nástupu Davida Ratha do vězení: