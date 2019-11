David se přiznal k vraždě přítelkyně! Na Vendulu prý nezaútočil poprvé

David miloval horské kolo, na kterém si teď asi dlouho nezajezdí. "Obviněný na sebe a svůj zločin v den jeho spáchání sám upozornil a krátce na to ho policisté zadrželi," řekla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Kvůli jeho řádění přišla o život osmadvacetiletá Vendula, která byla matkou malého chlapce. Jestli bylo dítě v bytě i v době vraždy, není jasné. Lidé na facebooku sdílí Davidův profil a přejí mu jen to nejhorší. Zároveň je překvapilo, čeho se mladý muž dopustil. "Nikdy bych to do něj neřekla," popsala žena v komentářích.

Lidé z České Lípy jsou z tragické události v šoku. Na sociálních sítích mluví především o tom, že to nebylo poprvé, co David Vendulu napadl. "Myslím, že kdyby policie něco udělala, když to hlásila poprvé, nemuselo by dopadnout takto. Taky jsem si to zažila a bohužel dokud se opravdu něco nestane, nikdo nic nedělá. Pak už je ale pozdě, život té holce nikdo nevrátí," popsala Romana.

"Po vyhodnocení všech zajištěných stop a provedeném šetření vyplynulo, že obviněný svou bývalou přítelkyni navštívil v úterý 5. listopadu v ranních hodinách v jejím českolipském bytě, kde ji potom fyzicky napadl nožem a způsobil jí smrtelné zranění, kterému na místě podlehla. Následně byt opustil," popsala mluvčí.

Kriminalisté se od podezřelého dozvěděli i motiv vraždy. Mladou ženu měl zavraždit kvůli neshodám, které mezi sebou měli. Ze zvlášť závažného zločinu vraždy mu hrozí trest odnětí svobody od deseti do osmnácti let. Násilná smrt mladé ženy je letošní první vraždou na Českolipsku.

Přátelé jsou z tragického osudu kamarádky zničení. "Vendy nikdy na tebe nezapomenu. Udělal bych všechno, mít moc tomu zabránit. Nemůžu věřit tomu, že se opravdu stalo. Bolí to a rozhodně ne málo," popsal kamarád.