Davídek (9) má pět nemocí a potřebuje neustálou péči. Pomoct můžete i vy

V Česku jsou tisíce rodin, kde jeden z rodičů kvůli vážně nemocnému dítěti musí zůstávat doma. Jejich děti potřebují 24hodinovou péči a bez pomoci druhých by nepřežily. Patří mezi ně i devítiletý Davídek. Přes mozkovou obrnu, metabolickou poruchu, nemoc svalů, těžkou skoliózu, epilepsii a nervové záchvaty se jeho rodiče snaží, aby žil co nejnormálnější život. Pomáhají jim s tím Dobří andělé.

Už devět let se celá rodina malého Davídka pere s jeho nelehkým osudem. Lékaři odhadovali, že se dožije maximálně dvou let. Jenže on se nevzdal a to i přesto, kolik nemocí mu život naložil.

"Davídek je skvělej, i když je tak vážně nemocný, tak prostě je to zlatíčko," řekl televizi Nova jeho tatínek Michal.

Péče o nemocného Davídka je hlavně pro maminku Lenku 24hodinová práce, ale i radost. Devítiletý chlapeček by bez její pomoci nepřežil.

Čištění zubů, česání, krmení speciální stravou anebo třeba cvičení, to vše během dne maminka u Davídka musí zvládnout. Chlapeček pravidelně jezdí i na nejrůznější rehabilitace anebo terapie. Tou nejoblíbenější je prý ta s delfíny.

"Je to 10denní terapie, kde Davídek každý ten den je půl hodiny ve vodě s certifikovaným delfinoterapeutem, kde vlastně delfína hladí nebo spolu plavou, povídají si," popsala Davídka maminka Lenka.

Zlepšení stavu je sice běh na dlouhou trať, ale podle maminky. Každá její minuta stojí i za ten sebemenší Davídkův úsměv. S nákladnou léčbou pomáhají Dobří andělé.

"Já bych chtěla ze svého srdce poděkovat dobrým andělům, že nám pomáhají, moc si toho vážíme a pomáhá nám to. Pořizujeme mu speciální stravu, můžeme jet na výlet, pomáhá nám to i s tou delfinoterapií," dodala maminka.

Celodenní péče a rehabilitace mají na Davídka dobrý vliv. V poslední době pomocí nejrůznějších zvuků začal s maminkou komunikovat.