Dávky je možné dostat i na školní potřeby. Odborník řekl, jak je získat

Tématem páteční Snídaně s Novou byly podrobnosti ohledně sociálních dávek, které je možné získat na nákup školních potřeb. V případě, že rodina nemá dostatečné finanční prostředky, je totiž možné zažádat o peněžitou pomoc.

"Taková rodina by měla navštívit úřad práce nebo vyplnit písemnou žádost, kterou nalezne na webových stránkách úřadu práce," vysvětlil Petr Beck z Odboru nepojistných a sociálních dávek MPSV.

Podle Becka je k žádosti nutné doložit to, jaké má rodina příjmy a její sociální a majetkové poměry. Výše posuzovaného minimálního příjmu může být velmi individuální, jelikož se hodnotí více věcí, a to především to, jestli žádající rodina opravdu trpí finanční nouzí.

"O tuto dávku je možné žádat i v průběhu školního roku. Je možné s ní hradit i mimoškolní aktivity dítěte jako například zájmové kroužky," uvedl Beck.

Výše dávky za celý školní může být však maximálně 38 tisíc korun. Důležitou informací také je, že mohou žádat i rodiny se studenty středních a vysokých škol.