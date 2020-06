Sezóna na Sněžce začala... Davy lidí lezou za řetězy a ničí unikátní přírodu

Na sociálních sítích se objevila fotografie ze Sněžky, na které je zachyceno velké množství lidí sedících a povalujících se na kamenech a trávě na místě, kde nemají co dělat. Správa krkonošského parku pravidelně upozorňuje, že turisté nemají lézt za řetězy, které oddělují stezky od unikátní horské přírody s rostlinami, které jinde nerostou.

Na davy neukázněných lidí, kteří ignorují řetězy na Sněžce, Správu Krkonošského národního parku upozornil majitel České poštovny Anežky, stojící na vrcholu nejvyšší hory v Česku, Milan Bláha. "A sezóna na Sněžce začala, ani to nema čas rozkvést," okomentoval smutnou podívanou pan Bláha.

Hezké počasí lidi láká do hor, kde na ně čeká krásná příroda a čerstvý vzduch, někteří z nich se však chovat k životnímu prostředí evidentně příliš neumí. Na tuto problematiku Správa KRNAP upozorňuje již dlouhodobě. "Na Sněžce rostou kytky, které nejsou nikde jinde na světě. Laik je nepozná, ale rozválet je umí," konstatovali správci parku hořce.

"Řetězy oddělující prostor pro volný pohyb turistů a unikátní přírodní prostředí tam jsou instalovany z jasného důvodu - ochránit vzácnou krkonošskou arkto-alpinskou tundru," vysvětluje Správa KRNAP.

Minulý rok v září správci parku řešili případ, kdy někdo vlezl za řetězy a z kamenů sestavil obrazec. "Tohle "umělecké dílo" objevilo přímo na vrcholu Sněžky. Za řetězy, na mrazem tříděných půdách (což je geomorfologický proces, trvající tisíce let), v místech, kde se vyskytuje hned několik druhů ohrožených rostlin, hmyzu, i kriticky ohrožený ptačí druh linduška horská," popsala Správa KRNAP minulý rok v září spoušť na Sněžce.

"Proto tam ty řetězy jsou a proto je důležité, že se na této nejnavštěvovanější lokalitě Krkonoš mimo řetězy vymezený koridor nesmí ani chodit," varuje turisty správa parku. Krknoše se pyšní unikátním horským ekosystémem a jsou jakýmsi ostrovem tundry uprostřed Evropy.

A nejen ignorování řetězů a pošlapávání ohrožených rostlin mají neukáznění turisté na svědomí. Závěrem minulého týdne vyrazily dvě stovky dobrovolníků a pracovníků Správy KRNAP na turistické cesty v Krkonoších posbírat odpadky. Výsledkem akce byly téměř čtyři tuny odpadu.

"Kromě běžných odpadků, jakými jsou plechové či plastové obaly od nápojů, jsme uklidili množství automobilových součástek, dokonce i jedno staré, v lese pohřbené auto. V místech kamionové dopravy se naši kolegové setkávali se zahozenými PET lahvemi naplněnými lidskou močí," popisuje nepochopitelné chování mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

"Nešvarem, který registrujeme v poslední době častěji, než dříve, jsou psí exkrementy zabalené do igelitového sáčku a odhozené do lesa. Akce ukazuje na jeden ze zlozvyků člověka jako hosta v přírodě: zatímco přinést si občerstvení do hor není problém, odnést odlehčené prázdné obaly s sebou někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují," dodává Drahný.