Davy lidí vyrazily do zoo. Kapacitu naplnily už dopoledne, místy kolabuje doprava

Počasí o této neděli je pro návštěvu zoologické zahrady jako dělané. V Česku ale nadále platí proepidemická opatření, jejichž součástí je i omezení kapacity návštěvníků v areálech zoo, která nesmí překročit 20 procent.

Například v pražské zahradě to znamená maximálně 4000 návštěvníků v jednu chvíli. Když tohoto čísla dosáhne, nikoho dalšího dovnitř nepustí, dokud areál někdo neopustí a neuvolní tak místo. Deset minut před desátou dopolední Zoo Praha informovala, že dorazilo již 3000 lidí. O dvacet pět minut později byla kapacita zcela naplněná.

"Prosíme vás, abyste návštěvu zoo odložili minimálně na odpoledne, nebo lépe na jiný den. Omlouváme se a děkujeme za pochopení," napsala zoo na facebooku. Počítadlo na webových stránkách ve 13 hodin stále ukazovalo, že je v areálu přítomno 4000 návštěvníků.

V jiných koutech republiky je situace podobná. Plzeňská zoo návštěvníky uklidňuje, že i když se areál uzavře, čekací doba obvykle nepřesáhne 30 minut. O naplnění kapacity informovala těsně před polednem. "Momentálně dochází v zoo k regulovanému vpouštění návštěvníků," uvedla.

Zlínská zoologická zahrada před devátou hodinou dopolední oznámila, že prodala všechny on-line vstupenky na neděli, a to jak osobní, tak i rodinné. "Pokud by se v odpoledních hodinách uvolnila kapacita, dáme do prodeje kolem 15 hodiny ještě pár vstupenek," dala návštěvníkům naději.

V Olomouci dokonce museli sáhnout po uzavírce příjezdových silnic. "Krásné počasí vylákalo velké množství návštěvníků do zoologické zahrady na Svatý Kopeček. Z důvodu extrémního dopravního zatížení zde doprava zkolabovala. V rámci zajištění bezpečnosti jsme ve spolupráci s městskou policií uzavřeli příjezdové komunikace na Svatý Kopeček. Jakmile se dopravní situace uklidní, provoz bude obnoven," informoval po poledni mluvčí policie Libor Hejtman.

Omezený vstup se řadě lidí nelíbí, především těm, kteří jedou na výlet do zoo z daleka. "Taky se k vám chystáme, ale máme to do Prahy přes 100 km. Takže to máme vyrazit už v noci, abychom se k vám vůbec dostali? To je teda pěkně na prd," postěžovala si na facebookové stránce pražské zoo paní Kateřina.

Způsob regulace počtu návštěvníků si zoo volí samy. Například ve Zlíně si návštěvníci musí předem zakoupit on-line vstupenku. Praha ale systém rezervací využít nechce. Tím, že bychom prodávali vstupenku na konkrétní den, bychom museli přistoupit i k tomu, že by měli povinnost registrace předem také držitelé již prodaných ročních vstupenek či dalších typů vstupenek s delší platností. To je prakticky nemožné zajistit," vysvětluje personál zoo.

"Současně by to znamenalo, že zoo navštíví celkem 4000 lidí za celý den, nikoli že by jich bylo 4000 ve stejném okamžiku. Takhle se jich vystřídá mnohem víc," doplňuje.