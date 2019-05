Dcera dala svým rodičům plavbu jako dárek! Všichni přišli o život

Osmatřicetiletá žena z Jižní Koreje milovala své rodiče natolik, že jim jako poděkování za několikaletou péči o ní zaplatila cestu do Evropy. Jednou ze zastávek byla také Budapešť v Maďarsku. Dcera jela nejen se svými rodiči, ale také s šestiletým synem.

Ve středu se spolu s dalšími jihokorejskými turisty rozhodla rodina vyrazit na vyhlídkovou plavbu lodí s názvem Mořská panna, aby si užili pohled na krásné město. Do lodi po deváté hodině večer narazilo druhé plavidlo Viking Sigyn a Mořská panna šla ke dnu.

Záchranáři zatím potvrdili, že během nehody zemřelo sedm lidí a dalších jednadvacet lidí se pohřešuje. Mezi oběťmi by měla být také celá rodina, jelikož zatím nepřišli žádné zprávy o dalších přeživších.

Jediný, kdo z rodiny přežil, je manžel osmatřicetileté ženy a otec malého chlapce. Jeho cestu do Evropy překazily pracovní povinnosti. Do Maďarska by měl dorazit podle deníku atv.hu v pátek dopoledne.

V Budapešti stále probíhají pátrací akce po pohřešovaných lidech. Vyšetřovací týmy také zjišťují příčinu nehody. Podle předběžných informací za ni mohlo selhání lidského faktoru. Lodě také mezi sebou nejspíš nemohly před nehodou komunikovat, a tak nešlo už v poslední chvíli srážce zamezit.

Ve čtvrtek večer také maďarská policie zatkla kapitána lodi Viking Sigyn, která narazila do Mořské panny. Měl by jim být čtyřiašedesátiletý Ukrajinec, který žije v Oděse. Kapitán se momentálně nachází ve vazbě.