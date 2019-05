Debata s Jiřím Pospíšilem: V těchto případech nemluvil pravdu!

Hostem úterního vydání pořadu Napřímo byl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který zároveň vede kandidátku koalice TOP 09, STAN a dalších uskupení do eurovoleb. Přečtěte si, v jakých případech Pospíšil mluvil pravdu a ve kterých ne.

Koalici TOP 09, STAN, Zelených a regionálních uskupení v sérii debat před volbami do Evropského parlamentu zastupoval Jiří Pospíšil. Ten je jak předsedou TOP 09, tak lídrem společné kandidátky. Koalice bude v nadcházejících volbách obhajovat čtyři křesla.

Na jednom z nich v Europarlamentu pomyslně sedí právě Pospíšil, který je zároveň pražským zastupitelem. Otázku na to, jak všechny funkce zvládá, položil moderátor František Bůžek hned jako první. Podle Pospíšila není takový úkol o nic těžší než být ministrem, předsedou strany a poslancem.

Jiří Pospíšil Jiří Pospíšil Víte dobře, že na magistrátu jsem zastupitel, nemám žádnou uvolněnou funkci, nepobírám žádný plat na pražském magistrátě. (…) Z veřejných peněz beru pouze jeden plat, nikdy bych si nedovolil brát více platů. pravda Jiří Pospíšil bere plat jako poslanec Evropského parlamentu, žádný jiný příjem za vykonávání veřejné funkce podle dostupných údajů nedostává. Na magistrátu je neuvolněným zastupitelem, což znamená, že za výkon funkce nedostává odměnu.

Poté přišla řeč na Pospíšilovo působení v Europarlamentu, kde byl poslancem posledních pět let.

Jiří Pospíšil Jiří Pospíšil Pět let jsem pracoval. Měl jsem více než 600 vystoupení na plénu. Jsem třetí nejčastěji vystupující europoslanec na plénu, to je důkaz, že můj hlas tam byl slyšet. nepravda Aktivitu europoslanců zaznamenává portál mepranking.eu. Jiří Pospíšil na jednání Evropského parlamentu s projevem nebo vysvětlením svého hlasování vystoupil 674krát. Není ale pravda, že by byl třetím nejčastěji vystupujícím europoslancem. Statistici mu přisuzují až 101. místo.

Velkým tématem letošní předvolební kampaně v Česku je dvojí kvalita potravin. Evropský parlament přitom tento bod řešil už v končícím funkčním období. Většina českých europoslanců ale konečnou novelu směrnice kritizuje, protože podle nich nechává pro dvojí kvalitu "zadní vrátka".

Jiří Pospíšil Jiří Pospíšil Připodepsal jsem ten pozměňovací návrh, který jasně říká, že zakazujeme dvojí kvalitu potravin - to, co předkládala skupina poslanců. pravda Pozměňovací návrhy, které by do příslušné směrnice dodaly zákaz dvojí kvality potravin, předložila široká skupina europoslanců, mezi nimiž Jiří Pospíšil byl.

Jiří Pospíšil Jiří Pospíšil Nicméně žijeme v demokracii, pak se hlasuje a o dvacet hlasů ten návrh neprošel. nepravda Pro klíčový návrh na půdě Evropského parlamentu 17. dubna hlasovalo 295 poslanců, proti bylo 331 poslanců a zdrželo se 17 poslanců. Návrh tedy neprošel o 36 a ne 20 hlasů.

Evropa také v současnosti řeší problematický a stále neukončený proces vystoupení Velké Británie z Unie. Podle Pospíšila by Česko Británii rozhodně následovat nemělo, protože přijde o řadu výhod a odchod navíc negativně poznamená českou ekonomiku.

Jiří Pospíšil Jiří Pospíšil Podle některých statistik jen malá část, malá skupina těch menších firem využívá možnosti vyvážet zboží přes hranice České republiky. Ve chvíli, kdy nás živí vývoz do Evropské unie, bychom měli opravdu uvažovat pragmaticky a racionálně, jestli chceme vystoupit. nepravda Z údajů, které zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu, vyplývá, že se české malé a střední podniky podílejí na celkovém vývozu zhruba třetinově (28,5 % za rok 2017, podíl se ale stále zvyšuje).

TOP 09 se pro vytvoření kandidátky do eurovoleb spojila kromě Starostů a nezávislých také se Stranou Zelených a regionálními stranami či hnutími. Do Evropského parlamentu tak za koalici kandiduje řada zajímavých jmen, podle Pospíšila jsou ale na kandidátce proto, že mají zkušenosti.

Jiří Pospíšil Jiří Pospíšil To není jen o tom, aby to tak nevyznělo, že na kandidátce máme v uvozovkách slavné osobnosti jako lidi, kteří mají přilákat voliče. Jsou tam opravdu lidé, kteří mají zkušenost z komunální a krajské politiky. pravda Drtivá většina kandidátů koalice TOP 09, STAN a dalších uskupení v minulosti zastávala (nebo stále zastává) funkci obecního či krajského zastupitele. Výjimkami jsou Luděk Niedermayer, Kryštof Čižinský, Tomáš Ignác Fénix, Hana Vacková (která ale do zastupitelstev za Zelené několikrát kandidovala), Terezie Radoměřská a Alois Ullmann.

Dalším velkým tématem pro některé strany zůstává migrační vlna. Podle Pospíšila si na krizi někteří politici "udělali kariéru", příliv uprchlíků do Evropy ale slábne. Neznamená to však, že by neměla EU přijít s řešením, jak Komise slibovala, upozornil.

Jiří Pospíšil Jiří Pospíšil V tuto chvíli migrace v Evropské unii výrazně poklesla. Opravdu jsme na pětinových číslech než v roce 2015 a ta čísla dále klesají. neověřitelné/sporné Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex informovala, že v roce 2018 do Evropy přišlo přibližně 150 tisíc nelegálních migrantů. Jde o nejnižší číslo za posledních pět let - na úrovni osmi procent toho v roce 2015, kdy migrační krize vrcholila. Do Evropy se tak loni dostala zhruba desetina počtu migrantů z roku 2015. Podle Evropského statistického úřadu (Eurostat) ale v roce 2018 požádalo o azyl v členských státech EU přes 580 tisíc běženců. V roce 2015 bylo žadatelů o první azyl rekordních 1,26 milionu.

Na závěr ještě Pospíšil zmínil roli Česka v Evropské unii. Není podle něj možné obviňovat Unii z přijetí některých směrnic a vyžadování dodržování pravidel, když jsme její součástí.

Jiří Pospíšil Jiří Pospíšil Toho jsme často byli svědky i kolem zbraňové legislativy, kdy pan ministr vnitra Chovanec v Bruselu příliš na tom nepracoval a pak v České republice nadával, jak je ten Brusel hrozný. pravda Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec se jednání Rady EU příliš neúčastnil. V roce 2016, kdy se tzv. zbraňová směrnice připravovala, chyběl na šesti z celkem 11 schůzí. V roce 2017 do Bruselu přijel až poté, co Evropský parlament směrnici schválil. Následně Chovanec oznámil, že Česko podá na směrnici o zbraních žalobu, což se také stalo. Podle žaloby je směrnice diskriminační, protože zakazuje někeré poloautomatické zbraně a zásobníky. Generální advokátka Soudního dvora EU ji ale letos na začátku dubna doporučila zamítnout. Na rozhodnutí soudu se stále čeká. Ústavní novela, kterou předložila skupina poslanců ČSSD, ANO, KSČM a ODS, pak měla českým občanům přinést ústavní právo nabývat, držet a nosit zbraně k zajištění bezpečnosti státu. Chovanec dokonce natočil video, na kterém s puškou v ruce návrh na zakotvení práva držet zbraň v Ústavě prosazuje. Senát ale novelu neschválil.

