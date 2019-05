Debata TN.cz rozčeřila vody! Na SPD se chystá trestní oznámení

Na koho přesně trestní oznámení míří, Konečná zatím nespecifikovala. Společně se šéfem komunistů Vojtěchem Filipem oznámí detaily na tiskové konferenci v pátek v 10 hodin v sídle strany. Podle toho, co komunisté zveřejnili, podávají trestní oznámení na SPD kvůli šíření nepravdivých informací s cílem poškodit KSČM ve volbách.

Konečná se několikrát ohrazovala proti nařčení, že v březnu hlasovala pro rezoluci Evropského parlamentu, která měla vyzývat k usnadnění migrace do Evropské unie.

"Evropské občany afrického původu! To nebylo pro žádné migranty. Vy citujete vždycky jenom to, co se vám hodí. Děláte z toho obrovskou kampaň a lžete!" obořila se v debatě volebních lídrů na TN.cz na konci dubna na kandidáta SPD do Evropského parlamentu Jana Hrnčíře, který téma nadnesl a o Konečné řekl, že hlasovala pro rezoluci volající po pozitivní diskriminaci a upřednostňování migrantů přicházejících z Afriky.

A podobné obvinění vůči českým europoslancům a jmenovitě i proti Konečné vznesl v předvolebním speciálu pořadu Napřímo minulý týden i předseda SPD Tomio Okamura. "Hlasovala tam paní Dlabajová, ta je teď lídrem hnutí ANO, paní Charanzová ANO, Ježek ANO, Telička, ale i europoslanec za ČSSD, všichni pro to hlasovali, europoslanci za KSČM, včetně paní Kateřiny Konečné, která je lídrem, TOP 09, KDU-ČSL, také pro to hlasovali," tvrdil Okamura.

Redakce TN.cz jeho výrok vyhodnotila jako nepravdivý. Usnesení není pro členské státy závazné, jak předtím zmínila Konečná, v rezoluci se hovoří o lidech afrického původu, kteří jsou občany EU a jsou v evropských státech diskriminováni, nikoliv o migrantech přicházejících z Afriky. Z deseti Okamurových výroků, které redakce TN.cz ověřila, bylo nepravdivých sedm, další dva pak sporné či neověřitelné.

Konečná pak článek z TN.cz sdílela na svém facebookovém profilu. "Okamura lže! TV Nova mi dává za pravdu. KSČM nehlasovala "pro migranty z Afriky". Odmítejme věřit lžím SPD, Nenechme to tak. Sdílejte!" napsala europoslankyně.

Konečná musela na svém facebooku také reagovat na plakát s textem "TAKÉ NÁS PRODALA?!? Komunistka Kateřina Konečná v Evropském parlamentu hlasovala, aby se: " zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU," To znamená i do naší České republiky!!!" který byl doplněný její fotografií a snímky migrantů. Konečná napsala, že vyvracet tyto dezinformace je nervy drásající.