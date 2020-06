Debaty u piva: O stavebnictví a vhodném času na výstavbu

Koronakrize s ekonomikou v Česku pořádně otřásla. K jejímu restartu by ale mohlo napomoci právě stavebnictví. O tom, zda by měl stát investovat do staveb a kdy bude pro lidi výhodné se stavbou začít, bude diskutovat v pořadu Debaty u piva moderátor Petr Suchoň spolu s ředitelem stavební společnosti Martinem Borovkou a ekonomem Lukášem Kovandou. Sledujte v pondělí od 18:00 živě na TN.cz!

Spousta staveb se kvůli koronakrizi přerušila. Lidé znejistili a nikdo netušil, jaké bude mít pandemie následky. Stavební firmy pro změnu řešily problém s pracovníky, kteří byli často ze zahraničí. Situace se ale začíná postupně vracet do normálu, a proto je na čase zodpovědět si otázku, kdy je ten vhodný čas se stavbou začít.

Stavebnictví by mohlo velmi napomoci k restartu ekonomiky a překonání krize. Proto se také nabízí otázka, zda by měl stát do staveb investovat a jak. Stavebnictví se podílí na tvorbě HDP ve výši osmi procent a investiční výstavba by tak mohla být tahounem obnovení ekonomiky země.



Pozvání do pořadu přijali ředitel stavební firmy Martin Borovka a ekonom Lukáš Kovanda. Vy se tak budete moci dozvědět nové informace z první ruky od lidí, kteří tomu doopravdy rozumí. Řešíte, kdy se stavbou začít? Tak nezapomeňte sledovat v pondělí v 18:00 pořad Debaty u piva a vše se dozvíte!