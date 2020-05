Debaty u piva: S farmáři o výrobcích a boji se zahraniční konkurencí

Co nám roste za barákem, je pro nás nejlepší, říkávala babička. Máme řadu skvělých farmářů, kteří ale bojují se zahraniční konkurencí. O současné situaci, o zdravém stravování nebo možnostech návštěvy farem bude hovořit moderátor Petr Suchoň spolu s farmáři Františkem Němcem a Dagmar Havlovou v pořadu Debaty u piva. Sledujte v pondělí 1. června od 18:00 na TN.cz.

Během pandemie začala většina lidí vařit doma. Pojďme to nezapomenout a naučme se používat ty správné potraviny. Byli jste někdy na farmě? Může to být skvělý výlet pro celou rodinu. Podíváte se, jak vše na farmách funguje a zároveň se můžete přiučit něco nového o pěstování a chovu. Poznáte, kdy se jedná o český výrobek? Je přece důležité vědět, co máte na talíři!



Pokud rádi podporujete domácí produkty a není vám lhostejné, co jíte, pondělní Debaty u piva byste si neměli nechat ujít! Kdy jindy budete mít příležitost dozvědět se informace přímo od samotných farmářů. Nastavte si budíky a v pondělí 1. června v 18:00 si zapněte přímý přenos pořadu na TN.cz.