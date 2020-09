Dědeček se snaží dostat vnuka do péče. Úřady mu v tom prý brání

"On už měl být dávno, dávno tady. Protože tady má rodinu. Má tady mě jako dědu, má tady sestřenice, tety,“ řekl dědeček chlapce Milan Nesterov.



Před deseti lety přišel brutálním způsobem o dceru. To jediné, co po ní zbylo, zůstalo na Slovensku. Milan Nesterov a jeho partnerka se to snaží změnit. "To nám tady nechal, když ho přivezli na chvíli. To namaloval. Moc se mu nechtělo odjíždět,“ ukázala obrázek Nesterova partnerka.



To bylo při poslední návštěvě vnuka před téměř čtyřmi lety. Od té doby žije chlapec po dětských domovech na Slovensku. Kdykoliv se ho prý dědeček snaží navštívit, narazí při jednání s úřady. "Říkají ať nejezdíme, protože Mireček bude přemístěn někam jinam. No a takhle je to vlastně pořád,“ smutní Nesterov.



Slovenské úřady sociální péče však tvrdí opak. Dědečka prý opakovaně vyzývaly, aby o chlapce projevil větší zájem. "To ale dědeček nerespektuje a dítě žádným způsobem nekontaktuje. To se děje dodnes,“ tvrdí mluvčí Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Mária Hrehová.



"Nikdo nezvedal telefony, a pokud jsme tam chtěli jet, tak dávali Mirečka ihned pryč. Tak jak jsme se s ním mohli spojit?“ ptá se Nesterov.



Kde je pravda, není jasné, Milan Nesterov se chce obrátit na ombudsmana. Než se vše vyřeší, bude už možná jasný trest pro chlapcova otce a zároveň vraha jeho matky. "Na specializovaný soud byla podána obžaloba ve věci zvlášť závažného zločinu úkladné vraždy,“ informovala mluvčí soudu Katarína Kudjáková.



Mladá žena z Karviné měla být první obětí. Následovala vražda další ženy a později muže. Lehotský měl oběti škrtit, čtvrtit a pálit v sudu. Spolu s druhou ženou zmizela i její malá dcerka, tělo se ale nenašlo a dívka je dodnes v databázi pohřešovaných.



"Ten člověk se mi nelíbil od začátku. On byl takový chladný, vypočítavý člověk,“ popsal Lehotského Nesterov.



Policisté se domnívají, že by stejný pachatel mohl mít na svědomí ještě více vražd. A to jak na Slovensku, tak i v České republice. Proto žádají, aby se jim ozval každý, kdo postrádá někoho, kdo se mohl s Miroslavem Lehotským potkat.