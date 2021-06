Dehydrataci nemusíte poznat hned. Sedm příznaků, když tělo volá po vodě

Nedostatečná hydratace je v letních měsících častým problémem. Teploty jsou vysoké a lidé se více potí, čímž ztrácejí potřebné tekutiny. Podle výzkumů i mírná dehydratace, kdy tělo ztratí jedno až dvě procenta vody, může negativně ovlivnit každodenní fungování.

Odhalit dehydrataci na začátku přitom není vždy jednoduché. Příznaky, které ji doprovází, jsou běžné a člověk si je nemusí spojit s nedostatkem vody v těle. Lékařka Melissa Leberová z newyorkské nemocnice Mount Sinai Morningside pro web The Huffington Post popsala sedm záludných znamení, kterými vám tělo dává najevo, že potřebuje hydratovat.

Páchnoucí dech či sucho v ústech

Nevábný zápach z úst může mít mnoho příčin, jednou z nich je právě i dehydratace. Jak je to možné? Když je tělo dehydrované, neprodukuje tolik slin, které pomáhají s rozkladem zbytků jídla a v podstatě ústa vyplachují.

Sucho v ústech samozřejmě nemusí vždy značit, že má tělo málo vody. Může to být následek léků či neurologický problém. Pokud máte vyprahlá či lepkavá ústa, neuškodí dát si sklenici vody. Pokud vás tyto potíže pronásledují často, a to bez ohledu na počasí, pak by bylo vhodné obrátit se na lékaře.

Svalové křeče

Podle odborníků je jedním z důvodů, proč lidé při cvičení dostávají křeče do svalů, nedostatek vody a klíčových minerálů, jako je sodík nebo draslík. Ty pomáhají vyrovnávat hladinu pH v těle a ovlivňují funkci nervového systému.

Svalové křeče se však netýkají jen sportovců. V horkém dni může člověk pociťovat bolesti či záškuby ve svalech, což může být známka toho, že tělo nemá dostatek tekutin.

Bolest hlavy

Bolest hlavy je nepříjemnost, se kteru se musí čas od času potýkat každý z nás. V případě dehydratace se jedná o velmi častý příznak. Intenzita bolesti se může pohybovat od snesitelné až po úpornou. Dehydratace může vyvolat i migrénu. Podle odborníků dokonce může dočasně změnšit mozkovou tkáň, přičemž toto smrštění působí bolest.

Tmavá moč

Jedním ze způsobů, jak lékaři diagnostikují dehydrataci, je sledování moči pacienta, zda není příliš koncentrovaná, říká Leberová. Snadno si to může člověk zkontrolovat i sám doma, stačí se podívat, jak je moč zbarvená.

Pokud je světle žlutá, znamená to, že je člověk hydratovaný. Pokud je tmavší, je čas si dát sklenici vody. Obecně platí, že čím víc pijete, tím světlejší by měla být vaše moč. Barvu moči ale ovlivňují také léky nebo potraviny, které jíte.

Projevy chřipky

Bolesti hlavy, slabost, nechutenství či nevolnost. Při těchto projevech člověka obvykle jako první napadne, že chytil chřipku či virózu. Stejné příznaky ale mohou souviset s dehydratací. "Jakýkoliv stav podobný chřipce může značit dehydrataci," uvedla Leberová. Lidé podle ní mohou mít i horečku nebo zimnici.

Hlad

Pocity hladu a žízně vycházejí částečně z oblasti mozku, která řídí tyto funkce spolu s dalšími, jako je tělesná teplota. Pokud například brzy po jídle máte znovu hlad, možná je ve skutečnosti na vině žízeň.

Únava

Hydratace má zásadní vliv na stav naší energii po celý den. Pomáhá tělu dodávat potřebné živiny do buněk a zajišťovat správnou funkci orgánů. Pokud nemáte v těle dostatek vody, můžete pociťovat únavu. A nemusí to být jen pocit. Dehydratace totiž negativně ovlivňuje i kvalitu spánku.

Zároveň to s vodou ale nepřehánějte. Pokud budete pít až moc, budete několikrát v noci muset vstávat na záchod, čímž váš spánek také utrpí.

Jak udržet tělo hydratované?

Každý člověk je jiný a tím se liší i jeho potřeba příjmu vody. "Zdravý člověk má vypít denně asi 1,5 litru tekutin, zbytek doplňuje pestrá strava (ovoce, zelenina, polévky atd.). U dětí je to úměrně méně k objemu jejich těla. Naopak těžce pracující, sportovci, lidé s vyšším fyzickým výkonem musí vypít více. Vždy je proto potřeba zohlednit celkový zdravotní stav člověka, věk a celkovou zátěž," vysvětluje Lenka Doležalová ze zlínské hygienické stanice.

Nejvhodnější je pít čistou vodu, popřípadě neslazené bylinné čaje nebo minerálky. Káva a alkohol se do pitního režimu nepočítají, tělo naopak odvodňují. Vyhnout byste se v parných dnech měli i slazeným limonádám či energetickým nápojům.

Pokud v létě vyrážíte ven, mějte u sebe vždy láhev s vodou. Tekutiny byste měli popíjet v průběhu celého dne, není dobré nárazově vypít velké množství.

