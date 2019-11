Délka pracovního života Čechů stále roste! Už je nad průměrem EU

Na průměrného patnáctiletého Čecha čeká podle aktuálního výzkumu Eurostatu v průměru 36,3 let pracovního života. "Letos čeští muži odchází do penze při završení věku 63 let a šesti měsíců, ženy, pokud nemají dítě, o půl roku dříve. Pokud dítě mají, tak dříve – například matka tří dětí jde do důchodu v 59 letech," vysvětlil Kovanda.

Délka pracovního života v České republice začala rapidně růst po roce 2011. tehdy se pohybovala ještě pod hranicí 34 let a pod průměrem Evropské unie. Ten pak předehnala v roce 2018.



Odchod do důchodu v České republice je v současnosti zastropovaný na 65 letech. To potrvá nejspíš nejméně do roku 2024, kdy je naplánováno další přehodnocení. "Lze předpokládat, že letos a v příštích několika letech bude průměrná délka pracovního života v České republice převyšovat úroveň platnou pro celou EU," doplnil Kovanda.



V rámci střední Evropy jsou na tom než Češi lépe Slováci s 34,1 lety a Maďaři se stejnou hodnotou. Nejkratší dobu v práci stráví Poláci s 33,5 lety. Naopak Rakušany čeká 37,5 let a Němce 38,7.

Délka pracovního života v Evropě:



Nejdéle v Evropě pracují Islanďané, jejich délka pracovního života je 46,3 let. Celkově Skandinávci stráví v práci déle Času než Češi. Naopak nejlépe jsou na tom Italové s 31,8 a Turci s 29,4 lety.