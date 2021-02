Délka spánku souvisí s demencí, zjistila studie. Tato hranice je kritická!

Dopřát si pořádný spánek má mnoho výhod pro naše zdraví, jednou z nich je prevence proti rozvoji demence. Vědci z fakultní nemocnice na lékařské fakultě Harvardovy univerzity ve studii, na kterou upozornil britský deník Daily Mail, zjistili, že riziko demence se u velmi krátké doby spánku, která činí pět a méně hodin denně, zvyšuje až dvojnásobně ve srovnání s doporučenou délkou.

V rámci výzkumu zkoumali téměř tři tisíce lidí starších 65 let. "Naše zjištění ukazuje souvislost mezi nedostatkem spánku a rizikem demence a potvrzuje důležitost pomoci starším lidem dosáhnout kvalitního spánku každou noc," uvedla hlavní autorka studie doktorka Rebecca Robbinsová.

Přestože se studie nezabývala důvody souvislosti spánku a demence, jedním z možných vysvětlení je, že při nedostatku kvalitního spánku nedochází v mozku ke správnému odbourávání toxinů, jejichž důsledkem je pokles funkce mozku.

Britská národní služba uvádí, že většina dospělých lidí potřebuje každou noc šest až devět hodin spánku. Americká Národní spánková nadace doporučuje lidem ve věku 65 let a více sedm až osm hodin.

Mladší lidé potřebují podle spánkové nadace ještě více hodin. Děti předškolního věku by měly spát 10 až 13 hodin denně, děti školního věku do 13 let 9 až 11 hodin a mládež do 17 let osm až deset hodin.

Na celém světě demence trápí zhruba 50 milionů lidí a podle Světové zdravotnické organizace každý rok může přibýt až 10 milionů nových případů. Nejběžnější formou je Alzheimerova choroba, která může počty případů demence navýšit o 60 až 70 procent.