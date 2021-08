Dělníci se na Klatovsku zřítili do strže, do nemocnice je převáželi vrtulníkem

Dva dělníci se při opravách silnice na mostě přes Otavu v Sušici v sobotu kolem 11:09 opřeli o zábradlí, to pod nim ale povolilo a oba muži se zřítili do strže. Jednomu je podle policie 33 let, druhém 43 let.



Hrozivý pád ze čtyřmetrové výšky se naštěstí obešel bez obětí. Na místo kromě pozemní posádky vyrazili i letečtí záchranáři. "Muži byli zajištění a se středně těžkým zraněním při vědomí transportováni do fakultní nemocnice na urgentní příjem," popsala mluvčí záchranářů Mária Svobodová.



"Na místě jsou klatovští kriminalisté, kteří budou provádět šetření této události," uvedla ve 12:45 policejní mluvčí Dagmar Brožová.