Dělník opravoval silnici. Zemřel pod koly nákladního auta

V Královéhradecké ulici v Ústí nad Orlicí stavební dělníci ve čtvrtek frézovali silnici prakticky celý den, práce ale odpoledne poznamenala tragédie. Cizinec manipuloval s frézou od příkopu do středu komunikace. K jízdnímu pruhu byl otočený zády. Stroj se ale pevně zakousl do asfaltu a podle policie to bylo tak nešťastně, že muže odhodil. V tu chvíli projíždělo kolem nákladní auto. Muž zraněním na místě podlehl.