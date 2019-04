Dělníka spláchla voda do kanálu! Pátrají po něm pod zemí i v řece

Tragédie se stala včera v Patočkově ulici v Praze 6. Dva dělníci tam spadli do kanálu, jednoho se naštěstí podařilo vytáhnout. Druhý však takové štěstí neměl. Do výpusti na dešťovou vodu ho spláchl proud.

Potápěči prohledávali kanály až do půl čtvrté odpoledne, muže ale nenašli. Úspěšní nebyli ani policisté z poříčního oddělení. Ti dál pokračují v pátrání také v úterý. Stejně jako v pondělí se zaměří na vytipovaná místa a dál budou prohledávat levý i pravý břeh Vltavy až do Klecan.

Hledání pod zemí se věnují pracovníci pražských vodovodů a kanalizací. Podle jejich mluvčího Tomáše Mrázka už prohledali několik větví kanalizace, které vedou přímo z místa neštěstí. Zatím ale stále neúspěšně.

Otázkou teď zůstává, zda vůbec existuje šance, že by neštěstí přežil. Není jisté ani to, jestli je muž zaseknutý někde v potrubí, nebo ho proud vody vyplavil až do čističky odpadních vod.