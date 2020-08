Dělníka zasáhl při práci elektrický proud, zachránili ho policisté

Třiadvacetiletý mladík může děkovat, a také že před několika dny vřele poděkoval policistům z pražského oddělení cizinecké policie, kteří byli na místě nehody jako první. Ti totiž díky výcviku první pomoci věděli, co dělat, okamžitě zahájili nepřímou srdeční masáž a zároveň připravovali defibrilátor.

S ním pak dokázali obnovit dělníkovi základní životní funkce. Pak už si ho převzali do péče lékaři záchranné služby a putoval na ARO do vinohradské nemocnice.

Jeho vyhlídky nebyly kdovíjak optimistické, dokázal se ale úplně uzdravit a teď vede plnohodnotný život.

Na osudný den si prý vůbec nevzpomíná, a tak jen z vyprávění ví, že pracoval na rekonstrukci v domě na Žižkově, a přitom dostal ránu zřejmě od obnaženého kabelu, na kterém byly omylem postaveny jeho štafle.

Nezapomene ale určitě na to, co pro něj policisté udělali. A aby si to mohli připomínat i oni, daroval jim skleněná srdce, která vyrobil jeho otec sklář.