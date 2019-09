Obchod s dětmi u sousedů: Polky inkasují za miminko statisíce

V Polsku je zakázané náhradní mateřství i obchod s dětmi. Promyšleným obejitím zákonů ale mohou ženy na své děloze vydělat až statisíce korun. Reportérům polské televize TVN24 se podařilo některé z těchto matek kontaktovat. Vydávali se přitom za rodiče toužící po dětech.

Jedna z žen popsala, jak probíhalo početí a celý systém. S potenciálním zájemcem se spojila pomocí internetu. Poté se sešli. "Odešel do koupelny a udělal, co musel. Dal to do stříkačky. Tu jsem pak použila a pak jsem následující tři dny proležela po půlhodinách se zvednutýma nohama," řekla.

Po narození odešla žena s dítětem na matriku a svého "klienta" označila jako otce. Po několika týdnech se vzdala rodičovských práv. Muž se tak stane zákonným zástupcem a jeho partnerka může dítě adoptovat. Ženy za odnošení dítěte říkají o 100 až 150 tisíc zlotých, tedy asi 600 až 900 tisíc korun.

"Může jít o mnoho tisíc případů za rok. To, co říkám, zní neuvěřitelně, ale může se to dít proto, že něco podobného není trestné," sdělil náměstek polského ministra spravedlnosti Michał Wójcik pro TVN24. Za obchod s dětmi hrozí v Polsku až pět let za mřížemi. Prokázat cokoliv nezákonného je ale prý v těchto případech téměř nemožné.

V České republice je za určitých podmínek náhradní mateřství povolené, ženy ale za odnošení nemohou dostat žádnou odměnu. Jsou jim pouze proplaceny náklady přímo spojené s těhotenstvím.