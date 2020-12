Delší prázdniny? Vláda zvažuje, že školákům natáhne vánoční volno!

Vláda kvůli zhoršující se epidemické situaci v Česku uvažuje o tom, že by dětem protáhla vánoční prázdniny. Po čtvrtečním mimořádném jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Definitivně jasno by mělo být na začátku příštího týdne.

"Hovořili jsme dnes s ministrem školství (Robertem Plagou). Na stole je návrh, že by v tom týdnu, který je před Vánocemi a kdy pondělí a úterý jsou ještě pracovní dny, tak on zváží, jestli ty prázdniny neprodloužit," uvedl ve čtvrtek ráno Blatný.

Děti by se tak učily naposledy v pátek 18. prosince. "Já nechci předjímat jeho (Plagovo) rozhodnutí, protože on to musí probrat s vedením škol a svým resortem," dodal ministr zdravotnictví. "Budeme tuto informaci mít v pondělí," uzavřel Blatný.

Zatím jsou vánoční prázdniny podle webu ministerstva školství naplánované od středy 23. prosince do neděle 3. ledna příštího roku. Pokud vláda schválí jejich prodloužení tak, jak o něm mluvil Blatný, budou mít žáci a studenti dva dny volna k dobru.

Návrh vítá prezident Pedagogické komory Radek Sarközi. "My jsme to navrhovali už minulý týden, na řadě škol už ředitelé na 21. a 22. prosince vyhlásili ředitelské volno. Byla by výhoda, kdyby to bylo plošné, protože by ředitelé to volno využili jindy," míní Sarközi.

Komora si podle něj udělala mezi pedagogy také anketu, z níž vyplynulo, že by prodloužení vánočního volna uvítalo přibližně 80 procent z nich. "Rodiče malých dětí by na to mohli ale mít jiný názor," domnívá se.

O tom, že by mohly být vánoční prázdniny letos delší, informoval také deník Právo. "Je to rozumný nápad,“ řekl novinám premiér Andrej Babiš (ANO). Podobně vláda protáhla volno školákům i před státním svátkem 28. října, aby se omezily kontakty mezi učiteli a žáky.