Demenci lze rozpoznat roky dopředu, tohle jsou nejčastější příznaky

Stařecká demence je onemocnění, které v Česku trápí desítky tisíc lidí. Tým mezinárodních odborníků nyní zjistil, že příznaky demence je možné rozpoznat až 16 let dopředu. Včasná léčba je přitom velmi zásadní.

Podle nejnovější studie zveřejněné v odborném časopise Pain mohou lidé pociťovat příznaky stařecké demence až 16 let před jejím diagnostikováním. Odborný výzkum trval dlouhých 27 let a zúčastnilo se ho přes 9 tisíc dobrovolníků, kteří během let 1991 a 2019 vyplňovali dotazníky o svém zdraví.

Studie se zúčastnili lidé od 40 do 64 let, přičemž u 567 se v průběhu výzkumu stařecká demence opravdu projevila. Otázky, které vědci kladli, se konkrétně týkaly každodenní fyzické bolesti a toho, jak moc zasahovala do každodenního života respondentů.



A právě chronická bolest z výzkumu vyšla jako nejčastější příznak začínající demence. Dalšími příznaky, které lze vnímat už několik let dopředu, jsou změny nálady, apatie, opakování jedné aktivity problém vyjádřit se.



Stařecká demence je vážné degenerativní onemocnění mozku, které postihuje především starší část populace. Onemocnění vytváří změny na mozkové tkáni, které způsobují zapomínání, snižování inteligence a v nejhorší případech také ztrátu vlastní identity či studu. Časté jsou také neobvyklé reakce v běžných situacích nebo překvapivé výpadky.



V současné době neexistuje lék, který by demenci vyléčil. K dispozici jsou pouze léky, které degenerativní změny na mozku oddálí. Prevencí je však především zdravý životní styl, konzumace dostatečného množství ovoce a zeleniny a pravidelná fyzická aktivita.