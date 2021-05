Demokrati a republikáni v USA jsou na nože. Kvůli reformě voleb

Republikánská strana ve Spojených státech odmítla nový návrh volební reformy vypracovaný demokraty. Podle nich by mohl narušit důvěru amerických občanů v legitimitu dalších voleb. Spor je hodně vyostřený.

Největší změny volebních pravidel za poslední desetiletí - to by přineslo schválení nové volební reformy ve Spojených státech. Republikáni jsou ale zásadně proti.

"Demokratická strana chce přepsat základní pravidla americké politiky ve svůj prospěch. Všichni víme, že jim jde hlavně o to. Je těžké si představit něco, co by drastičtěji narušilo důvěru veřejnosti v naši demokracii," zuří lídr republikánů Mitch McConnell.

Reformu přitom demokratická strana označila za jeden z hlavních bodů svého programu. Zahrnovat by měla například minimálně patnáctidenní lhůtu pro předčasné odevzdání lístků nebo možnost korespondenční volby bez udání důvodu. Prý se tím volby zjednoduší.

Podle republikánů ale není pro reformu důvod. "Naše demokracie není v krizi. Nenecháme jednu stranu, aby se demokracie zmocnila pod falešnou zástěrkou její záchrany. V roce 2020 přišel k volbám rekordní počet lidí," zmínil McConnell.

Pro demokraty je schválení reformy důležitější než kdy jindy. Republikáni totiž v některých klíčových státech zavádí nové zpřísňující předpisy týkající se například korespondenčního hlasování.

Reagují tak na nepodložená a několikrát vyvrácená tvrzení bývalého prezidenta Donalda Trumpa o volebním podvodu během loňských prezidentských voleb. Podle demokratů se těmito novými pravidly snaží republikáni snížit volební účast některých sociálních skupin.

"Během voleb v roce 2020, které byly prohlášeny za nejbezpečnější v historii Spojených států, bývalý prezident Trump lhal o tom, že byly volby ukradené. Bez jediného důkazu tak otrávil naši demokracii, což vedlo k útoku na Kapitol. Republikáni tuto lež teď využívají ke zpřísnění pravidel voleb v několika státech," má jasno lídr demokratů Chuck Schumer.

Návrh volební reformy už schválila Sněmovna reprezentantů. Tu většinově ovládají právě demokraté. Schválení Senátem už bude o něco těžší. Demokraté tam sice mají většinu, ale pouze nepatrnou.