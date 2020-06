Demokrati v USA mají jasno. Ve volbách se s Trumpem utká Biden

Jako první o nominaci Joe Bidena informovala agentura The Associated Press v pátek v pozdních večerních hodinách. "Bylo mi ctí soutěžit s jednou z nejtalentovanějších skupin kandidátů, jaké kdy Demokratická strana měla. Jsem hrdý na to, že do těchto voleb půjdeme jako sjednocená strana," prohlásil Biden.

To, že se Biden stane protivníkem současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, bylo zřejmé už od dubna, kdy odstoupil jeho hlavní vyzyvatel v rámci demokratů Bernie Sanders. Nyní však svou nominaci Biden formálně proklamoval - stalo se tak poté, co na svou stranu získal 1 991 delegátů potřebných k tomu, aby byl nominovaným.

V srpnu se uskuteční stranické shromáždění, své místo ve volbách už má Biden takřka jisté. Za republikány půjde do podzimních voleb s největší pravděpodobností Donald Trump, jehož kandidatura bude potvrzena jen formálně.

Průzkumy veřejného mínění podle The Guardian ukazují, že Biden bude mít ve volbách silnou pozici. Spojené státy se aktuálně nacházejí v těžké situaci a čelí mnoha výzvám, k nimž oba kandidáti zaujali odlišné postoje. Kromě epidemie koronaviru americký národ sužují gradující rasové nepokoje, vlny násilných protestů proti policejní brutalitě a rostoucí nezaměstnanost.

"Je to těžké období v historii Spojených států. A politika Donalda Trumpa, která je plná zlosti a která rozděluje společnost, není odpovědí," prohlásil Biden. "Země volá po vůdci. Vůdci, který nás dokáže sjednotit. Potřebujeme prezidenta, kterému záleží na tom, aby nám pomohl se uzdravit," dodal.