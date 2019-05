"Máme toho dost!" Lidé zaplnili Václavák, chtějí demisi Benešové

Už počtvrté lidé vyjadřují svůj nesouhlas s nástupem nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Lidé se obávají zásahů do justice ve chvíli, kdy policie podala návrh na obžalobu Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Požadují proto demisi Benešové.

Hlavní úterní demonstrace se tentokrát nekoná na Staroměstském náměstí, lidé se sešli na Václavském náměstí v rámci demonstrace, kterou pořádá spolek Milion chvilek. "Vyzvali jsme všechny obce, aby vyslaly lidi se. Tento týden je zaměřený vyloženě na Prahu," uvedl Benjamin Roll ze spolku Milion chvilek.

"Dnes to nebude jen o justici, naše země má i více problémů, na kterých nesou vláda a premiér svůj podíl," uvedl organizátor při zahájení demonstrace. "Je čas vystavit premiérovi účet!" dodal.

Vzhledem k zaplněnosti Válavského náměstí až k Vodičkově ulici to podle organizátorů vypadá, že dorazilo nejméně 50 tisíc lidí. Ti skandují hesla jako "Babiše do koše!", "Je to zloděj!" nebo "Máme toho dost!"

Na akci přišel i pražský biskup Václav Malý, který promluvil k davu o spravedlnosti. "Bohužel někteří naši státní představitelé tuto čest nemají," řekl za bouřlivého potlesku. "Nedejme se manipulovat," dodal.

Andrej Babiš dřívější demonstrace označil za "normální" kampaň. "Považuji to za divadlo. Demonstrace jsou načasované před eurovolbami, aby se naši političtí oponenti snažili burcovat voliče," uvedl premiér po demonstraci na Staroměstském náměstí.

V případě, že požadavkům nebude vyhověno, chystá spolek další akci na 28. května.

