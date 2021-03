Demonstraci proti opatřením vlády "hatí" policejní kontroly. VIDEO

Reportér TV Nova z místa před 14. hodinou hlásil, že policisté zahradili všechny vstupy na Náměstí Míru a kontrolují každého, kdo chce na svolané shromáždění. Doprovázejí i lidi, kteří chtějí přes náměstí jen projít jinam.

Z rozhodnutí vlády je zakázané (až na jasně dané výjimky) cestovat mimo okres bydliště. "Právo pokojně se shromažďovat je aktuálně omezeno nejen počtem účastníků (maximálně 100), ale i místem jejich trvalého pobytu nebo bydliště a také časově. Shromáždění se tak smějí zúčastnit pouze osoby s místem trvalého pobytu nebo bydliště v okrese Jindřichův Hradec. Všichni jsou povinni mít nasazen předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest," upozornil už v pátek policejní mluvčí Jiří Matzner.

Podívejte se, jak to na místě vypadalo před začátkem demonstrace:

To na místě vede k tomu, že do 14. hodiny muži zákona vpustili na náměstí protestovat jediného člověka, přibližně desítka dalších zůstala stát neúspěšně na kontrolních stanovištích kolem náměstí. Až po 14. hodině začalo na náměstí protestovat přibližně dvacet místních, kteří poslouchali řečníka, jenž se pustil do vládních opatření.

Na videích, která pořídil štáb TV Nova, je vidět, že lidé, kteří přijeli protest podpořit, mají na oblečení připevněné červenomodrobílé stuhy a většinou nemají nasazené roušky ani respirátory.

Příliš dlouho nevydržel protestovat ani muž, kterého hlídky na demonstraci nejprve vpustily. Poté, co si podle reportéra TV Nova opakovaně odmítal zakrýt obličej, ho policisté i přes jeho pasivní odpor naložili do přistavené dodávky a odvezli pryč. Nepomohly mu ani výkřiky, že se nemůže postavit, protože ho bolí po operaci koleno nebo nářky, že se mužů zákona bojí.

Demonstrace proti vládním opatření se minulou neděli konala na Václavském náměstí v Praze. Policisté na ní zajistili i poslance Lubomíra Volného, který si údajně odmítal nasadit roušku. Celkem muži zákona zajistili přibližně šest desítek lidí, kteří nerespektovali vládní nařízení nebo neuposlechli jejich výzvy.