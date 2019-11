Na Denise zaútočil neznámý muž, napadl ho brutálně na nástupišti!

Na úterní cestu do Ostravy zřejmě mladík z Krnova jen tak nezapomene. Domů si totiž odvezl zlomený nos a odřeniny. Přímo na vlakovém nádraží ve Svinově ho totiž měl napadnout neznámý útočník. "Koupil si hamburger, muž mu jej shodil z rukou a poté ho udeřil pěstí do obličeje," popsala incident mladíkova sestra.

Na místě v tu chvíli bylo podle ní několik svědků. Tři z nich přišli po incidentu mladíkovi na pomoc. "Chtěla bych klukům poděkovat, za to, že jim můj bratr nebyl lhostejný. Očistili ho od krve, aby ho vůbec vzali do vlaku," dodala. Napadený mladík nakonec nasedl na vlak, kterým odjel zpátky do Krnova. Tam údajně musel navštívit lékařskou pohotovost.

Celým incidentem už se zabývá policie. "Ostravským policistům byla dle místní příslušnosti postoupena věc týkající se napadení muže," potvrdila TN.cz policejní mluvčí Soňa Štětínská s tím, že aktuálně k události shromažďují veškeré informace.