Denní a noční pečující rituál, se kterým nešlápnete vedle

Také máte někdy pocit, že pro hezkou pleť jako z reklamy potřebujete celý arzenál produktů, u kterých leckdy ani nevíte, jakým způsobem, v jakém pořadí a jak často je používat? Nejste sami.



Naštěstí je realita mnohem prostší a je postavená na třech principech – čištění, hydratace a cílená péče dle typu pleti. Experti značky Český kaviár svým klientům v rámci vlastního edukativního programu doporučují minimalistický denní a noční rituál, který zvládne naprosto každý a vaší pleti udělá dobře. Inspirujte se s námi.



: Přes noc vaše pleť intenzivně regeneruje, ráno proto nezapomeňte na šetrné a hydratační čistící mléko či gel (anglicky ,,cleanser“). Správný cleanser po smytí nenechává vaši pleť vyschlou a napnutou.: Hydratační či rozjasňující sérum (např. s kyselinou hyaluronovou nebo vitaminem C). Zatímco kyselina hyaluronová na sebe naváže vodu a dodá vaši pleti vypnutý vzhled, vitamin C či jiné antioxidanty pleť ochrání před působením volných radikálů a navíc ji viditelně rozjasní. Denní krém s kaviárovým extraktem. Kaviárový krém má unikátní složení - je bohatý na mastné kyseliny, které jsou základní složkou zdravé kožní bariéry a svojí konzistencí v pleti zapouzdří všechny dříve aplikované účinné látky. Vaše pleť bude: Krém s UV faktorem je potřeba používat každý den. Stárnutí pleti je často výsledkem nakumulovaného poškození pleti slunečním zářením, kterému jsme vystaveni neustále (i když je zataženo). Volte přípravky s SPF 30 a výše. Dnešní formulace opalovacích krémů jsou lehké a vhodné pro každý typ pleti.: Dvoufázové odlíčení čistícím olejem a následně mlékem či gelem. Pamatujte, že pokud vaši pleť důkladně nevyčistíte, nebudou moci aktivní látky z pečujících produktů do pleti správně proniknout.: Anti-agingové nebo regenerační sérum. Zde je vaše příležitost zacílit na konkrétní problém vaší pleti. Trápí vás vrásky? Zvolte sérum s retinolem nebo vitaminem C. Máte spíše problematičtější pleť? Vyzkoušejte kyselinu salicylovou. Na mdlou pleť pomůže zase exfoliační kyselina glykolová.: Správná hydratace je neoddiskutovatelná nutnost bez ohledu na věk a typ pleti. Noční krém s kaviárovým extraktem nabízí intenzivní výživu s pomocí více než dvaceti hloubkově hydratujících a regeneračních složek doplněnou o pečující bambucké máslo a populární skvalan. Účinek krému můžete podpořit aplikací chytré masky (aplikované po séru a před krémem).