Chybějící plot a jeden hlídač! Experti popsali zabezpečení ve Vrběticích

Dostat se do areálu ve Vrběticích, kde před sedmi lety vybuchly dva sklady, nebylo podle detektivů, kteří na místě událost prověřovali, vůbec těžké. Areál nebyl dobře zabezpečený a na některých místech úplně chyběl plot. Objekt měl navíc střežit pouze jeden hlídač.

Do Česka měli přiletět jen pár dní před výbuchem a měli jasný úkol - zničit dodávku munice pro bulharského obchodníka, u kterého měla skončit zásilka od firmy Imex Group. Podle detektivů, kteří výbuch vyšetřovali, se ukázalo, že dostat se bez povšimnutí do areálu nebyl žádný problém. Plot byl děravý a kontroly jen namátkové.

"Tam vůbec nebyly bezpečnostní prvky jako ploty. Dá se říci, že někdo, kdo šel terénem třeba za účelem sběru hub, tak v některých úsecích nemusel ani zjistit, že už se pohybuje v nějakém střeženém areálu," popsal bývalý detektiv protimafiánského útvaru Jiří Komárek.

Pachatelé se ale potřebovali dostat přímo k munici, která byla zřejmě střežena lépe - i tak se jim ale podařilo proniknout dovnitř. Podle jedné varianty se vydávali za inspektory a zaměstnance společnosti Imex Group. Jiný scénář mluví o tom, že se dovnitř dostali na falešné doklady jako zájemci o nákup zbraní.

"Se přihlásili, že se chtějí podívat do těch objektů jako obchodní partneři, k čemuž nakonec nedošlo, ale to, co víme dnes, k té jejich návštěvě v uvozovkách řečeno došlo," sdělil bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý.

Zda falešné doklady ke vstupu do skladu použili, není jisté, další variantou je, že překonali alarm. "Nemusela to být sofistikovaná technologie, kterou je těžké překonat," uvedl bezpečnostní analytik David Rožek.

Vyšetřovatelé pracovali také s verzí, že projeli přes vrátnici, aniž by je někdo zkontroloval a ve skladu nainstalovali rozbušku, která 16. října vybuchla. Oba muži zřejmě ještě ten den Českou republiku opustili a vrátili se do Ruska. Další výbuch nastal až po jejich odjezdu.

