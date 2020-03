Desatero nošení roušek: V tomhle Češi nejčastěji chybují

Vláda zpřísnila pravidla boje proti nebezpečnému koronaviru, nově nesmíte byt opustit bez zakrytých úst a nosu. Roušky se už dříve musely leckde nosit například v MHD nebo do obchodů, někteří lidé je ale neměli nasazené správně. Na co si je třeba dávat nejvíce pozor?





1. Respirátor i šátek

Pravidlo mít zakrytý obličej platí pro všechny bez ohledu na věk, je ale benevolentnější v tom, co si nasadíte. Vláda tak reaguje na krizový nedostatek roušek a respirátorů v lékárnách, můžete tedy mít na obličeji i šátek, nákrčník nebo vlastnoručně vyrobenou látkovou roušku (vyzkoušejte podle našich návodů i pro naprosté nešiky). Nikdo nebude zkoumat, čím se zahalujete, nutné je ale mít ústa a nos zakrytá.

Látkové roušky se v Česku šijí ve velkém, podívejte se na reportáž.

2. Kdykoli mimo byt

Roušku je s platností od půlnoci ze středy na čtvrtek třeba nasadit a mít kdekoli mimo váš domov. Tedy i v dopravních prostředcích, na ulici, v přírodě, i když kolem sebe nikoho nevidíte, nebo v práci.

Přesné znění nového nařízení odhalí naše reportáž.

3. Na ústa i na nos

Rouška musí překrývat nejen ústa, ale také nos. I jím může hrozit roznášení kapének a nebezpečné nákazy.

4. Já chráním tebe, ty mě

Je zásadní rozdíl mezi respirátorem a rouškou. Respirátor má hustou membránu, která nepropustí viry ani ven, ani k vám. Cokoli jiného sice viry propouští, přesto má smysl. Rouška totiž nepropustí ven kapénky, kterými se viry roznáší. Ty se z vašich úst a nosu uvolňují hlavně kašláním a kýcháním, ale i obyčejným mluvením. S respirátorem chráníte sebe i okolí. S rouškou chráníte své okolí, ostatní svými rouškami chrání vás.

5. Jednou a dost

Klasická bílá rouška z lékárny má omezenou životnost. Jakmile provlhne, přestává chránit, naopak ve vlhkém prostředí se může cizorodým látkám lépe dařit. Je třeba ji vyměnit zhruba po dvou až třech hodinách. U látkových roušek je to podobné, ale ty můžete po použití vhodným postupem vyčistit a nosit opakovaně.

6. Nesahat

Než na roušku sáhnete, důkladně si umyjte ruce, ideálně antibakteriálním mýdlem. Pak se snažte na roušku sahat co nejméně - každý dotyk ji kontaminuje. Pozor i při sundavání, ať si nečistoty neotřete o obličej. Roušku, která není určena k opakovanému použití, ihned zlikvidujte.





7. Pásky a drátek pomohou

K tomu, aby vám rouška dobře seděla, pomáhají šňůrky nebo gumičky, kterými se upevnňuje kolem uší či hlavy. Dobře si je nastavte hned po nasazení, ať se pak nemusíte roušky dotýkat. Papírové roušky z lékárny mají v horní části u nosu integrovaný tenký plíšek, ten nezapomeňte zmáčknout, rouška tím lépe přilne k obličeji a pevněji sedí. Rouška nesmí tlačit, ale ani plandat, jinak pod ni cizorodé látky snadno proniknou.

8. Pozor na krém i balzám

Vlhkost je pro roušku zabiják. Dýchání nebo mluvení se nevyhnete, pozor ale, ať si zbytečně nepromáčíte citlivý materiál třeba pleťovým krémem nebo balzámem na rty.

9. Chraňte i kůži

Zejména roušky uchycené gumičkami za ušima mohou kůži namáhat a způsobovat opruzeniny a odřeniny. Náchylní jsou k nim hlavně senioři, jejichž kůže již není tak odolná. Potíže mohou vznikat již po pár hodinách nošení. Pokud k tomu dojde, jakmile si budete moci roušku sundat, místo dezinfikujte a ošetřete hojivým krémem.

10. Kdy budou roušky v lékárnách?

Roušky a respirátory by měly do České republiky dorazit již v nejbližších dnech, několik jich má vláda dokonce již k dispozici. Nejprve ale přijdou na řadu zdravotníci, hasiči a policisté a lidé pracující v sociálních a pečovatelských službách. Ve středu 18. března ale premiér Andrej Babiš potvrdil, že objednány jsou miliony ochranných pomůcek, brzy by je tedy měl mít k dispozici každý. Podle Romana Prymuly by běžní občané mohli mít roušky koncem příštího týdne.