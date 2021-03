Deset dní, minimum nakažených. Tak dopadly testy ve velkých firmách

Deset dní měly velké firmy na otestování svých pracovníků na koronavirus. Pro řadu z nich nešlo o novinku, na vlastní náklady testovaly ještě dříve, než jim to vláda nařídila. Jiné společnosti s tím ale nepočítaly, a pak měly problém na poslední chvíli testy sehnat.

"Na začátku to byl boj, protože bylo málo testů, naštěstí se podařilo je koupit, problém to byl spíš pro menší firmy," říká ekonom a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Nákaza se ale zatím nijak zvlášť v podnicích neprojevila. "Ta pozitivita ve firmách se ukazuje, že je o něco málo nižší, než když se dělá veřejné plošné testování. Neobjevila se žádná ohniska," těší viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje.

"Třeba obchody s potravinami měly záchyt míň než půl procenta ze všech testů, v průmyslových firmách to bylo někde okolo jednoho procenta," vypočítává Prouza.

V poslední době navíc vzrostla zátěž odběrových míst pro veřejnost, kam některé firmy posílají na testování své zaměstnance. To pak snižuje dostupnost volných termínů.

"Testování zaměstnanců firem nemá být, a moc o to prosím, směřováno primárně na ta veřejná odběrová místa, ta na to nejsou stavěna," má jasno ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Povinnost testování se zatím týká zhruba tří milionů pracovníků. Negativní výsledky testů ale neznamenají, že lidé ve firmách mohou přestat dodržovat opatření.

"Budu jednoznačně trvat na pravidelných kontrolách v podnicích, které jsou pro dobro zaměstnanců i zaměstnavatelů, abychom si byli jisti, že ta testování probíhají tak, jak mají probíhat," dodal Blatný.

"Pokud by to vláda chtěla dělat dlouhodobě, tak kolik to bude stát? Protože dneska firmám proplácí často méně než polovinu nákladů na testy a to je dlouhodobě neudržitelné," varuje Prouza.

Ministr Blatný zatím předpokládá, že se bude testovat minimálně do května.

Jak hodnotí výsledky testování ve firmách viceprezident Hospodářské komory? Poslechněte si rozhovor: