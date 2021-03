Deset nakažených každou minutu. Primář popsal, jak covid ničí Česko

"My jsme už 14 dní před 1. březnem 2020 čekali, kdy a kde se to (odhalení covid pozitivního) stane. U nás byli pacienti, kteří byli zpátky z lyžovačky, protože okres Děčín měl jarní prázdniny jako první v republice. A oni (pacienti) si přivezli infekci zpět domů," přiblížil v pondělní Snídani s Novou lékař, proč byly první záchyty infikovaných právě na severu Čech.

Před rokem Dlouhý doufal, že se podaří všechny nakažené zavřít na infekčních odděleních a zabránit tak šíření covidu. "Ale to se nepovedlo nikomu na celém světě, všude se ten virus rozšířil. Nouzový stav na jaře se vyhlašoval, když bylo méně než deset pacientů v celé republice, dneska se nakazí deset lidí každou minutu," zhodnotil vývoj epidemie covidu-19 primář ústeckého infekčního oddělení.

Situace ve zdravotnictví je podle něj teď těžká v celém Česku a to vlna ještě podle něj stále stoupá. Ale zdůrazňuje i pozitivní věci - například to, že se u nás už z nemoci více než milion lidí vyléčil. "Máme také vakcínu, která celý problém vyřeší, máme moderní léky a přístupy. Za ten rok jsme se naučili neskutečně mnoho," myslí si Pavel Dlouhý.

"Před tím rokem jsme opravdu netušili, že to bude nová morová rána, že budou lockdowny, miliony nakažených a že statisíce lidí budou umírat. Naštěstí máme velmi kvalitní zdravotnictví. A i když je to obtížné, my to prostě zvládneme," říká primář. Věří, že za několik měsíců tohle všechno bude už jen ošklivá vzpomínka.

Celý rozhovor s primářem infekčního oddělení Pavlem Dlouhým najdete pod titulkem článku.