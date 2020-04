Deset tisíc na dovolenou v Česku! Vláda chystá poukázky. ANKETA

Coby opatření, které má oživit cestovní ruch, chystá vláda poukázky na tuzemskou dovolenou. Ty by měly hodnotu 10 tisíc korun, velkou část by hradili stát a zaměstnavatel, který by si to následně mohl odečíst z daní. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová to prozradila v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Představit si dovede i to, že by Češi v létě vyjeli do Chorvatska, jednat o tom bude s chorvatským ministrem turismu.