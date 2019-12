Desetitisíce bytů po OKD na prodej. Nájemníci se bojí, co s nimi bude

Možná to bude největší obchod na českém realitním trhu za desítky miliard korun. Rozhodně ale další velké zklamání pro obyvatele 44 tisíc bytů v Moravskoslezském kraji.

Obyvatelé si na byty dělají nárok na základě privatizační smlouvy z roku 2004, podle které je mají mít možnost odkoupit za netržní cenu.

"Podle nás není zaručeno, že ten závazek platí, tak jak nyní nabývají ten bytový fond noví a noví majitelé," trápí předsedu sdružení nájemníků BytyOKD Romana Macháčka.

Paní Jaroslava už v to, že by se bytu jednou dočkala, ani nedoufá. "To, co tehdy pan Bakala udělal, mu prošlo z hlediska zákona a práva. Dneska už to zákony pokrývají. že není možno takto beztrestně lidem učinit slib, pak ho nedodržet, uvést je v omyl," říká ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Bývalé hornické byty získali v roce 2004 podnikatel Zdeněk Bakala a jeho obchodní společníci. Jejich tehdejší firma RPG Industries koupila černouhelné doly od společnosti Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy, kteří v roce 1998 získali v OKD většinový podíl a o šest let později jim stát prodal zbylou část podniku i s nájemními byty.