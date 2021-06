Desetitisíce nových bytů. Kde se jich staví nejvíc? PŘEHLED po krajích

V Česku se v minulém roce postavilo přes třicet tisíc bytů. Za uplynulých deset let je číslo druhé nejvyšší. Mezi jednotlivými regiony jsou ale významné rozdíly. Nejvíc se staví v Praze a Středočeském kraji, na severozápadě Česka situace tak příznivá není.

Dokončených bytů bylo podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v roce 2020 méně než předloni, nicméně porovnáme-li čísla za poslední desetiletí, jednalo se o druhý nejúspěšnější rok. Loni přibylo celkem 34 412 nových bytů, z nichž více než polovina byla v rodinných domech a třetina pak v domech bytových.

U rodinných domů tvořily 80 % byty se čtyřmi a více pokoji, v bytových zase převažovaly dvoupokojové byty s průměrnou obytnou plochou 51 metrů čtverečních. "Na výstavbu nových bytů bylo v roce 2020 vynaloženo 109,5 miliardy korun," prozradila Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Střední Čechy výstavbě dominují

Mezi jednotlivými regiony České republiky panují ve výstavbě nových bytů značné rozdíly. Nejvíc se jich postavilo ve Středočeském kraji (6836) a Praze (5448), nejméně naopak v Karlovarském (548) a Libereckém kraji (787).

Jak upozorňuje ČSÚ, tyto kraje jsou rozlohou a počtem obyvatel nejmenší, zatímco Praha se Středočeským krajem mají v rámci Česka populaci největší. Výstavbě dominují ale i v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V Praze minulý rok vyrostlo 408 nových bytů na 100 tisíc obyvatel, ve Středočeském kraji 489. Dobře je na tom i Plzeňský kraj se 424.

Karlovarský kraj má naopak pouze 187 nových bytů na 100 tisíc obyvatel, Liberecký 178 a nejhůře je na tom Ústecký se 140.

Přestože Praha patří mezi tahouny, co se týče výstavby, bytů je v hlavním městě stále málo. "Cena nových bytů v Praze se za posledních 5 let zdvojnásobila. Důvod? Může za to omezená nabídka kvůli pomalému povolování staveb. Nutně potřebujeme nový stavební zákon, aby bylo bydlení dostupnější," uvedla na začátku roku ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Povolení staveb by se mělo zrychlit a zjednodušit, na konci května totiž poslanci schválili nový stavební zákon. Ten ale podle části opozice situaci naopak zhorší.

