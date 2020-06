Desetkrát víc na opravy škol a školek. Jinak hrozí, že nebude děti kde učit!

V řadě obcí tak hrozí, že příští rok by děti neměly kam chodit, nebo by se učily v nedostavěných třídách.

Žádostí o dotace na rekonstrukci škol a školek v uplynulých měsících na ministerstvo financí dorazilo přes 460 a téměř tolik splnilo i podmínky. Jenže za tři sta milionů je možné financovat pouze čtyřiatřicet projektů.

"Já se obrátím na vládu s žádostí, aby bylo uvolněno z vládní rozpočtové rezervy 3,1 miliardy korun na školy a školky," nechala se teď slyšet ministryně financí Schillerová.

Navýšení dotací by pomohlo i základní škole ve středočeských Světicích. "Potřebujeme dostavět novou budovu s dalšími výukovými kapacitami. Pokud by se nám to v tomto roce, to znamená školní rok 2021/2022, nepovedlo, tak nemáme kam umístit studenty," říká místní starosta Pavel Kyzlink.

Podobná situace je i v Novém Kníně. Tam se při přestavbě školy zřítil strop a místo jednoho patra bylo potřeba zrekonstruovat dvě. Náklady se tak vyšplhaly na dvojnásobek.

"V tuto chvíli jsme si museli vzít překlenovací úvěr, abychom dofinancovali tu stavbu, která je před dokončením," vysvětluje zástupce starosty Tomáš Havlíček.

Dotace ve výši dvaceti milionů by umožnila učebny dostavět a navíc by zachránila městský rozpočet. Kvůli splácení úvěru by totiž nebylo možné financovat jiné opravy.

"Je to skutečně pro ty nejmenší obce, které nejsou schopny ze svých příjmů našetřit na takovouto výstavbu, školy a školky jsou důležité," dává nejen Novému Knínu naději Schillerová.