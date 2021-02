Desítky dopravních nehod! Ledovka ochromila dopravu na Liberecku

Na silnici u v centru Liberce se najednou vybouralo šest aut. Namrzlé žulové kostky zkomplikovaly řízení v prudce svažité ulici. Nahoře zůstala stát řidička černého volkswagenu. Věděla, že kopec sjet nemůže, tak zapnula výstražná světla, ale už bylo pozdě. Proto se rozhodla k téměř kaskadérskému kousku.

"Pán do mě ťuknul a auto už pak jelo samo. Já jsem byla na blikačkách a když jsem viděla, že se na mě řítí auto, tak jsem z toho svého vyskočila. Měla jsem otevřené dveře a mávala jsem. Marně. Tak jsem vyskočila z auta a srabácky utekla," popisuje nehodu řidička z Liberce.

Cesta auta pak už jen připomínala metanou. "Já jsem zůstala stát nahoře, a když jsem došla do práce, tak přijelo další auto a do toho černého narazilo. To auto vletělo rychlostí dolů a roztřískalo všechna auta okolo," říká svědkyně dopravní nehody.

Kdo stál zaparkovaný na krajnici, měl smůlu. "Byla to ledovka, no. Když jsem šla do práce, tak mě někdo oslovil a řekl mi, že moje auto je nabourané," říká další z účastnic nehody, která měla jen zaparkované auto ve špatnou chvíli na špatném místě.

Bouralo se i na dálnici Praha - Liberec u Jeřmanického kopce. A také na silnici mezi Tanvaldem a Jabloncem nad Nisou. V obci Loužnice se také na ledovce vyboural kamion. Desítky dalších nehod se staly i na Českolipsku, Jablonecku a Semilsku.