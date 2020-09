Desítky metráků uhynulých ryb v řece Bečvě! Nikdo neví, co je zabíjí

Pro tamější rybáře je to smutný pohled. Obrovské množství uhynutých ryb se zachytává u břehů i na kamenech přímo uprostřed koryta. Podle rybářů je Bečva v okolí Hranic a Lipníku prakticky mrtvou řekou. Jen z tohoto úseku už odvezli desítky metráků leklých ryb. "Ke včerejšímu dni jsme odvezli 38 metráků. Dnes tady máme skoro 70 metráků ryb,“ řekl jednatel Českého rybářského svazu Rostislav Trybuček.



Nezvykle silnou otravu se snažili odborníci zmírnit prostřednictvím nedaleké přehrady Bystřička. Do Bečvy proto začali odpouštět vodu, aby se tok zředil. Přesto ryby ve velkém umírají dál. Hygienici vodu z řeky odebrali a odeslali na rozbor do laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zdroj znečištění se ale ani třetí den nepodařilo zjistit. “Spálilo jim to žábry, takže ryby se udusily. Nehledě k tomu, že to sebralo veškerý kyslík z vody,“ uvedl Pavel Helísek z Českého rybářského svazu.

Desítky metráků ryb tak končí v kafilériích, kam je převážejí nákladní auta. Města a obce podél toku Bečvy apelují na obyvatele, aby vodu ze znečištěné řeky nepoužívali ani na zalévání zahrad. Úhynem ryb se už zabývá i policie. Pomoci by mohly výsledky z laboratoří.