Desítky mrtvých. Ředitel domova pro seniory popsal nerovný boj s covidem

Do domova seniorů se speciální péčí v Říčanech nákaza pronikla na začátku listopadu. Dva zaměstnanci se cítili nemocní a nechali si udělat testy na koronavirus, které vyšly pozitivně. Na základě toho nařídila krajská hygienická stanice plošné testování v domově. To proběhlo formou PCR testů ještě před plošným vládním testováním antigenními testy.



"Nákaza se nejprve prokázala u 92 klientů a 30 zaměstnanců a postupně se rozšířila i mezi další. Asi 90 % případů bylo bezpříznakových, takže to pro nás bylo obrovské překvapení," uvedl v rozhovoru pro TN.cz ředitel domova Pavel Kyzlink.

Zaměstnanci byli posláni do karantény a domovu najednou chybělo 40 z 80 zaměstnanců. Ředitel proto požádal o pomoc armádu, která sice nabídla své služby, ale neměla odborné pracovníky, které zařízení potřebovalo.

"Vyzvali jsme proto veřejnost a zareagovalo zhruba 60 lidí z blízkého okolí. Využili jsme asi 25 z nich, kteří se nám jevili pro chybějící profese jako nejvhodnější," řekl Kyzlink. Díky jejich pomoci se podařilo situaci zvládnout.

Z nakažených klientů nebyl žádný převezen do nemocnice. Zhruba 20 jich ale s nemocí zemřelo přímo v domově. "Byli to lidi starší 90 let a měli další onemocnění. Covid se domnívám, že mohl být příčinou, která přispěla k urychlení jejich odchodu, nicméně rozhodně to nebylo tak, že zemřeli na covid," myslí si ředitel domova.

V současnosti se situace v zařízení stabilizuje a všichni se postupně uzdravují. Z nařízení ministerstva nyní v domově probíhá každých pět dní testování antigenními testy. Podle platné metodiky jsou ale testováni jen ti, kteří neprodělali nemoc covid-19, což je v Říčanech zhruba 10 lidí.

Podle ředitele Kyzlinka je alfou a omegou testování zaměstnanců. "To, že vláda rozhodla, že otestujeme všechny klienty ve všech zařízeních, je super rozhodnutí. Na druhou stranu ale klienti nikam neodcházejí, tak proč je testovat. Primárně jsou zdrojem zaměstnanci, kteří chodí do práce a z práce," myslí si.

Domov seniorů už se nyní připravuje na rozvolnění a případné povolení návštěv. Vybudoval kvůli tomu speciální potkávací místnost. "Máme vybudovaný tzv. setkávač, což je místnost, kde rodiny přijdou do jedné místnosti, která je plexisklem oddělená od druhé, v níž je klient," popsal ředitel.

Že se seniory stále nedaří ochránit, dokazují i aktuální čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Každý pátý nakažený koronavirem je starší 65 let, každý desátý je starší 75 let.

