Desítky mrtvých. Živel překvapil Američany, nejčastěji umírali v autech

Počet obětí záplav po bouři Ida na severovýchodě Spojených států amerických vzrostl na téměř 50. Ničivý živel nejdřív udeřil ve státě Louisiana, mnohem větší škody ale napáchal v New Yorku a v New Jersey. V ohrožení jsou stále miliony lidí, velká voda totiž stále neustoupila.

Zničené domovy, dílny, obchody i auta. Obyvatelé států New York a New Jersey odkrývají škody, které napáchala velká voda, na kterou tam nebyl nikdo připravený.



Bleskové záplavy mají jen v této oblasti na svědomí přes tři desítky životů. Ve státě New Jersey se podle úřadů nejvíce lidí utopilo, když voda nečekaně zaplavila jejich auta.



"Žiju tady 40 let a nikdy jsem nic podobného nezažila. Viděla jsem zaplavená auta, slyšela jsem, jak lidé pláčou a volají o pomoc. Pak přijeli hasiči na lodích a snažili se našim sousedům naproti pomoct a zachránit je," popsala obyvatelka New Jersey Jennifer Vilchezová.



Zatímco lidé počítají škody a odklízejí zničený majetek, tak úřady dál pátrají po možných obětech a identifikují zemřelé. Voda z extrémních dešťů totiž dál ohrožuje nejméně čyři miliony lidí. Stále také platí varování před záplavami.

Do zatopených oblastí se vydal prezident Spojených států Joe Biden. Po Louisianě a New Orleans má v plánu zjistit rozsah škod i v New Jersey, Philadelphii a New Yorku. Všem slíbil rychlou pomoc.



"Vím, že teď moc trpíte. Hurikán Ida nám jasně připomněl, že musíme být připravení. Chci, abyste věděli, že jsme tady pro vás. Nejen, že to tady musíme znovu postavit, ale musíme to udělat líp," řekl Biden.

Hurikán Ida nejdřív zasáhl státy Louisiana a Alabama. Tam se ale na ničivý živel místní stihli částečně připravit, protože meteorologové obyvatele včas varovali. Pak se jako bouře, která přinesla extrémní deště a bleskové záplavy přesunul právě nad New Jersey a New York, kde napáchal mnohem větší škody.