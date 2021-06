Desítky tisíc dětí stráví léto učením. Ministerstvo to bude stát stamiliony

Letošní léto by mohlo strávit učením až sto tisíc dětí. O takzvané doučovací kempy, které podporuje ministerstvo školství, je velký zájem. Doplnit si znalosti budou moci děti prakticky ve všech předmětech.

Kapacity doučovacích kempů se už začínají plnit a některé jsou již dokonce obsazené. "Veškeré náklady kempů jsou hrazeny z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže rodiče nic neplatí," řekl Jan Florián ze skupiny Český západ.

"Kemp trvá pět po sobě jdoucích dní. To znamená osm hodin denně pět dní v týdnu. Máme situace, kdy dítě chce absolvovat dva kempy. To znamená, že chce 14 dní trávit ve škole, což je skvělé," uvedla Petra Pitelková z organizace IT ve škole.

Z velkého zájmu se raduje ministerstvo. "Ministerstvo školství oceňuje velký zájem organizátorů letních kempů. O zapojování konkrétních škol a jejich zájmu o letní kempy ministerstvo v tuto chvíli přehled nemá," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Doučovací kempy mají různá zaměření. "Například ekologie a naše planeta, která zahrnuje přírodovědu a zeměpis. Cesta časem zahrnuje zase dějepis," popsala Adéla Jaucová z organizace Sportjoy kempy.

Děti nebudou muset sedět jen v lavicích, protože kempy budou probíhat jak ve školách, tak na sportovištích nebo domech dětí.

"Budeme doufat, že se rodiče o této možnosti dozví a opravdu využijí takto dotované tábory zdarma. Důležité je, že učení je zábavnou a hravou formou," dodala Jaucová.

Doučovací kurzy budou jak pro jednotlivé žáky, tak pro celé třídy. Organizátoři je nabízejí hlavně školám. "Jako psycholog jsem hodně pro zřizování těchto kempů. Musí být ale na bázi dobrovolnosti, protože ne všechny děti je potřebují a ne všichni rodiče je ocení," myslí si ředitelka pedagogicko-psychologické porady Galina Jarolímková.

Kempy nebudou většinou spojeny s ubytováním, děti se budou na večer vracet domů. Podle psychologů se alespoň s rodiči budou moci podělit o své zážitky. Do žádosti o dotace na doučovací kempy se ministerstvu přihlásilo okolo 400 organizací. Rozdělí jim asi 260 milionů korun.

O doučovacích táborech mluvil ministr školství Robert Plaga v rozhovoru pro TV Nova. Podívjete se na něj: