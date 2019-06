Desítky tisíc holubů zakryly nebe! Zúčastnily se obřího závodu

Čtyřicet tisíc holubů bylo v neděli k vidění na startu závodu napříč celou republikou. Moravští holubáři je nechali vypustit brzy ráno na letišti v Květné na Sokolovsku z nákladních aut. A holubi absolvovali trasy od tří set do pěti set kilometrů.

Obří mrak se vznášel po ranní obloze. Holubi vytvářeli fantaskní obrazce. Ani na okamžik nezaváhali, nabrali východní směr a rozletěli se domů.



“Když je venku slunce, tak holubi jdou jasně za ním. Vzlétnou do vzduchu a ani nezakrouží,“ popsal startér závodu Kurt Kadleček.



Našlo se sice pár opozdilců, ale i ti se po chvilce přidali k hejnům. Co by mohlo tyhle opeřence na cestu za chovateli ohrozit, jsou třeba kroupy, přívalové deště nebo silný vítr. To ale nedělní předpověď vyloučila.



Mezi moravskými chovateli, kteří čekali doma na svěřence, stoupala nervozita. Ty své vyhlížel i několikanásobný mistr republiky z Olomoucka. Připravil pro ně speciální odměnu.



“Mají tam nachystané partnerky. Takže mají takové ty dvě hodinky svojí lásky. Můžou si to tam užít do sytosti,“ řekl chovatel holubů Lubomír Kubáček. Po necelých pěti hodinách letu mu nad domem první svěřenci zakroužili.



Chovatel neskrýval překvapení, že nejrychleji k němu doletěla holubice. Spočítali jsme, že zvládla průměrnou, více než 70kilometrovou rychlost. Přestože tato holubice je teprve juniorka, za sebou nechala všechny zkušené matadory.