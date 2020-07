Desítky zaměstnanců přišly o práci. Sklárny s letitou tradicí zavírají

Sklárny v Karolince si prožily těžké období už před patnácti lety. To vyhasly pece a hodně se propouštělo. Přesto se výroba skla úplně nezastavila. Letošní rok ale všechny naděje sklářů pohřbil.



"Bylo to oznámeno jako stěhování všech technologií do mateřského závodu v Novém Boru. Tím pádem všichni zaměstnanci dostávají výpověď,“ potvrdila vedoucí odborů Helena Langerová.



Jedním z propuštěných je i pan Janík. Pracoval tu celý život. "Šestatřicet let. Co k tomu říct. Je to smutné,“ posteskl si propuštěný muž.



Má pár měsíců před důchodem, teď neví, co dál. "Přežili jsme 1. světovou válku, 2. světovou válku i Rusy. Pak přišla tahle doba a fabriky se zavírají,“ běduje Janík.



Ani další propuštění netuší, kde hledat nové zaměstnání. "Je to těžké. Práce nikde moc není, ale snad se někde uchytíme,“ doufá další propuštěný.



"Nabízíme těmto lidem služby Úřadu práce, mohou se zaevidovat jako zájemci o zaměstnání,“ řekla ředitelka Úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.



Výroba skla se zastaví ve středu. Do úplné likvidace skláren tu zůstane jen desítka zaměstnanců. "Zušlechťování a malování skla, to byla taková, řeknu, krásná práce pro lidi. Myslím si, že to je konec sklářství,“ tvrdí starostka obce Karolinka Marie Chovanečková.



Stošedesátiletou tradici výroby skla v Karolince bude po uzavření skláren připomínat kromě muzea už jen místní prodejna skla.