Střelená inspirace z Ruska! Hokejový rozhodčí skočil do rybníka v bruslích

Několikrát v kariéře řídil vyhrocené zápasy v play-off hokejové extralize, a tak je na adrenalinové zážitky zvyklý. Štěpán Souček se rozhodl v sezóně poznamenané covidem posunout hranice otužování a do vysekané díry v ledu se rozjel na bruslích.

Rozhodčí Souček se otužuje pravidelně. Když se k němu dostalo video Rusa, který na zamrzlém jezeře spojil bruslení s otužováním, okamžitě začal přemýšlet, jak by podobný kousek realizoval v českých podmínkách.

"Už se otužuju přes rok, takže jsem věřil, že šok z vody nebude tak hrozný. Ale vybral jsem si zrovna den, kdy teplota vzduchu byla -13°C a teplota vody na nule. To mi nakonec tolik nevadilo, horší byl ten kostrbatý led," popisuje sudí.

Rodák z Dobříše v české v nejvyšší soutěži odpískal přes deset sezón. Kromě extraligy rozhodoval i zápasy hokejové Ligy mistrů nebo zimní olympiádu mládeže. Poslední roky přišel na chuť otužování, a tak si v bruslích skočil do vody hned dvakrát.

"Den předem jsem si tu díru připravil. Jenže v noci mrzlo, tak jsem si to musel ráno vysekat znova. Jinak žádné trénování nebylo, dal jsem to na první dobrou," má radost Souček.

Při případné komplikace měl s sebou násadu od lopaty, ale žádné katastrofické scénáře si nepřipouštěl. Největší obavu měl z toho, jak hluboko se ponoří, a jak moc to odnesou brusle.

"Chtěl jsem si na to vzít staré historické kanady, ale pak jsem se rozhodl pro funglovky. Řekl jsem si, že aspoň dostanou křest rybníkem a změknou. Ale nabral jsem si do nich jako do holin, a sušil jsem je pak dva dny," přiznává s úsměvem.

Letos píská pouze 1.ligu a kvůli ukončení mládežnických a neprofesionálních soutěží má na svém kontě mnohem méně zápasů než v přechozích sezónách. S tím, že by mu nevšední kousek zajistil vstupenku do extraligy, ale nepočítá.

"Byť to má blízko k hokeji, tak rozhodčí svoji kvalitu ukazuje v zápasech něčím jiným, ale určitě ne skoky do vody. Tímhle činem člověk akorát tak ukazuje, že nepatří do starého železa," uzavírá Souček.