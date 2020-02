Teplotní mapa zachytila znepojivý stav. Modrá planeta se mění v rudou!

Minulý měsíc byl nejteplejším lednem v historii měření, tj. za více než 140 let. V mnoha částech světa padly teplotní rekordy, ubylo ledu a na severní polokouli bylo až znepokojivě málo sněhu. Podle záznamů se planeta otepluje stále rychleji.

Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru zveřejnil teplotní mapu světa, která zachycuje, jaké teploty na celé planetě panovaly v lednu. Výsledek je znepokojivě děsivý. Zatímco modrých míst, která znázorňují chladnější počasí, než je lednový průměr v dané lokalitě, je na mapě minimum, červených je tam opravdu požehnaně.

Rekordně nízké teploty v lednu nebyly naměřeny v žádné části světa. Temně rudá barva se na mapě vůbec nezobrazuje. Na opačné škále to ale vypadá jinak. Temně rudých míst, kde byly naměřeny rekordně vysoké teploty, je na mapě mnoho.

Do temně rudé se zbarvila například velká část Skandinávie, západní Rusko, pobaltí, Korejský poloostrov, část Japonska, sever Austrálie nebo obrovská plocha středního Atlantiku.

I na území České republiky najdeme červené odstíny, přestože o něco světlejší. V oblasti, které by zhruba odpovídalo Čechám byly v lednu teploty vysoce nad průměrem. V části, která by odpovídala východu Čech, Moravě a Slezsku, panovaly lehce nadprůměrné teploty.

Je třeba podotknout, že se nejedná o celkové rekordy, ale relativní, tj. v porovnání s lednovými teplotami v minulých letech. V lednu tak byla teplota pevniny a oceánů vyšší o 1,14 stupně, než byl průměr ve 20. století. Byl tak překonán rekord z ledna roku 2016.

Velmi podprůměrné bylo naopak množství sněhu na severní polokouli. Čím dál hůř to vypadá i s arktickým ledem, který byl v lednu o 5,3 procent pod průměrem let 1981-2010. Na Antarktidě to bylo dokonce o 9,8 procent.