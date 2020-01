Děsivá nehoda v USA! Zemřelo 5 lidí, dalších 60 se zranilo, včetně dětí

Nehoda se stala časně ráno v neděli místního času na horském úseku pensylvánské dálnice na severovýchodě Spojených států. Podle agentury AP se autobus převrátil poté, co řidič ztratil na srázu kontrolu nad řízením.

Autobus se nejprve srazil se dvěma kamiony, které zrovna pod kopcem projížděly. Do trosek záhy narazil další kamion a poté osobní auto. Při nehodě zemřelo pět lidí, dva z nich byli řidiči nákladních aut. Další tři oběti policie neidentifikovala.

Zhruba 60 lidí ve věku od 7 do 67 let se zranilo, dva z nich by měli být stále v kritickém stavu. Nemocnice přijímala pacienty se zlomeninami, pohmožděninami, poraněním páteře a krvácením do mozku.

"Za dvacet let jsem takhle vážnou nehodu ještě nezažil," řekl mluvčí Pennsylvania Turnpike Commission, která spravuje dálnici, Carl DeFebo. "Je to strašné," dodal.