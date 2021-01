Děsivá prognóza: v Česku bude denně 30 tisíc nakažených koronavirem

Podle odborníků se nyní nacházíme ve fázi masivního epidemického šíření. Aktuálně je v nemocnicích přes 7 tisíc lidí. Děsivou prognózu na příští týdny přednesl Ladislav Dušek ve středu sněmovnímu zdravotnickému výboru.



"Čísla by měla vrcholit na konci týdne. Podle predikce, kterou pan Dušek předložil, se tak Česko dostane k počtu hospitalizovaných na horší čísla, než jaká kdy byla," potvrdil člen výboru, poslanec Vlastimil Válek (TOP 09). Ladislav Dušek předpovídá, že čísla by měla kulminovat koncem tohoto týdne a začátkem příštího. A prý jen tak neklesnou.



S tím souhlasí i poslanec Jiří Běhounek (ČSSD). "Bohužel se ukazuje, že to bude asi pravda. Pokud bude dál nákaza eskalovat, především mezi seniorskou kategorií, tak se může stát, že nemocnice budeme mít přetížené. Všichni to zlehčují a říkají, že to není vážné, ale vážné to je. Veřejnost by měla pochopit, že to přestává být legrace," řekl pro TN.cz Jiří Běhounek.



Podle některých odborníků se nyní nacházíme už ve třetí vlně epidemie. Způsobily to vánoční svátky, kdy se lidé více scházeli. "Opatření byla rychle rozvolňována před Vánoci. Ten nárůst nyní ohrožuje kapacitu našich nemocnic," sdělil epidemiolog Roman Prymula.



Kulminující epidemii potvrdil i virolog Jan Pačes. "Asi se nacházíme ve třetí vlně. Způsobeno to může být vánočními svátky, kdy v domácnosti lidé tolik nedodržovali pravidla. Mohlo by to také ovšem být tím, že se k nám dostala nová mutace viru z Británie, která se rychleji šíří," řekl Pačes.

V Česku ubývají covidová lůžka i zdravotníci. Podívejte se na reportáž TV Nova: