Děsivá síla Sabiny. Hasiči rozřezali padlý strom, další je o chlup minuly

Hasiči v uplynulých dnech kvůli vichřici Sabina likvidovali stovky a tisíce popadaných stromů a větví. To je ale jen suchá statistika. Realita může být o poznání nebezpečnější než pouhá čísla. Jasně to ukazuje video, které zveřejnili hasiči z Prostějovska.

Bylo pondělí odpoledne a orkán Sabina se plnou silou opřel do českých domů, lesů a také aut. A hasiči jezdili od čerta k ďáblu, aby likvidovali popadané stromy nebo poškozené střechy.

To se týkalo i dobrovolných hasičů z Protivanova na Prostějovsku, kteří vyrazili ke stromu, který spadl přes silnici a zablokoval provoz. Zaparkovali "stříkačku", vytáhli nářadí a šli vyvrácený kmen rozřezat a odklidit.

Všechno vypadalo klidně. Ale v podstatě hned poté, co se hasiči vrátili k autu, udeřila Sabina znovu. Silný poryv větru vzápětí pokácel stromy, které vydržely předchozí nápory vichru.

A na místo, kde hasiči o pár chvil dřív pracovali, popadalo dalších několik stromů, další se zřítily kolem. Vše zachytila palubní kamera v hasičském autě.

"Že jsou to pro nás vůbec nejrizikovější zásahy, kde se pohybujeme v hodně nebezpečném prostředí, kde ani nemůžeme ovlivnit, co bude následovat, to si moc lidí neuvědomí. Příroda je prostě mocná. Štěstí? Náhoda? Vyšší moc? Tady hrály roli i zkušenosti a rozvaha, ale náš anděl strážný se určitě dost zapotil, aby Sabinu udržel na uzdě, dokud nebudeme v bezpečí," napsali protivanovští hasiči k videu zásahu.